TuS Freckenhorst stillt Torhunger gegen Lohauserholz nach der Pause

Nicht aufzuhalten: Pierre Jöcker (links) hatte mit drei Treffern im zweiten Durchgang großen Anteil am deutlichen Auswärtssieg des TuS Freckenhorst in Lohauserholz.

Der Trend setzt sich fort: Freckenhorsts Gegner TuS Lohauserholz bekommt hinten den Laden nicht mehr dicht. Nach elf Toren von Soest und Sönnern schoben die Gelb-Schwarzen am Sonntagnachmittag fünf Treffer nach und siegten am Ende souverän mit 5:0 (1:0).

Dabei hatte es in Durchgang eins ganz und gar nicht nach einem glatten Erfolg des Tabellenzweiten ausgesehen. Das Spiel der Truppe von Trainer Christian Franz-Pohlmann war in letzter Konsequenz zu ungenau, sodass sie sich in Durchgang eins kaum Torszenen erarbeitete. Der Gastgeber hatte auch seine Schwierigkeiten im Offensivspiel, wusste aber jedoch mit Fernschüssen zu überzeugen. Einen davon setzte Tarek Alkadi an den Pfosten.

Als sich alle schon zur Pause bereit gemacht hatten, fiel völlig überraschend die Freckenhorster Führung. Diese gelang bezeichnenderweise allerdings nur mit Unterstützung der Hausherren. Dominik Blagojevic schlug einen Ball hoch in die gegnerische Hälfte. Pascal Bay wollte den Ball zum Torhüter zurückspielen, der jedoch bereits das Gehäuse verlassen hatte. So trudelte der Ball zur 1:0-Führung der Freckenhorster ins Tor.

Im zweiten Abschnitt bekam der TuS das Spiel besser in den Griff. Pierre Jöcker brachte sein Team mit einem Doppelpack binnen zwei Minuten (57./59.) endgültig auf die Siegerstraße. Bei beiden Toren legte Finn Tünte perfekt auf. Die Partie war gelaufen, doch der Freckenhorster Torhunger noch nicht gestillt.

Jöcker machte in der 80. Minute seinen Hattrick perfekt, verlängerte einen langen Ball wieder selbst per Kopf, den er nun von Nermin Bahonjic wieder zuge-spielt bekam. Den Schlusspunkt setzte Richard Beil, der zwei Minuten vor dem Ende zum 5:0-Endstand abschloss. Dass im Lohauserholzer Angriff in den letzten Spielen der Wurm drin ist, bewies die letzte Aktion des Spiels. Selbst einen Foulelfmeter brachte Adem Burnic nicht im Freckenhorster Tor unter.

„In der ersten Halbzeit haben sich beide Mannschaften neutralisiert, ein Unentschieden wäre gerechter gewesen. Im zweiten Abschnitt hatten wir das Spiel deutlich besser im Griff und sind auch zu unseren Toren gekommen. Am Ende war es ein absolut verdienter Erfolg, der noch höher hätte ausfallen können. Aber unterm Strich bin ich natürlich mit dem 5:0 vollauf zufrieden“, erklärte Franz-Pohlmann.

TuS: Lippermann – Simon (63. Gryczka), Achenbach, Höveler (71. Rama) – Blagojevic, Kaldewey, Tünte – Kieskemper, Beil – Schu-bert (46. Schange), Jöcker. Tore: 0:1 Bay (45./Eigentor), 0:2 Jöcker (57.), 0:3 Jöcker (59.), 0:4 Jöcker (80.), 0:5 Beil (88.). Besonderes Vorkommnis: Lippermann (TuS) hälft Foulelfmeter (90.) von Burnic.