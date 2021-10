TuS Freckenhorst tut sich in Drensteinfurt schwer

Der TuS Freckenhorst hat sich den 3:1-Sieg beim SV Drensteinfurt schwerer als nötig gemacht. In der ersten Halbzeit waren die Gäste nämlich nicht voll auf der Höhe und hatten so ihre Probleme.

Dominik Blagojevic (oben) und der TuS taten sich im ersten Durchgang in Drensteinfurt schwer. Nach der Pause lief es besser.

„Wir hatten einfach keine gute Struktur im Aufbau, haben viel zu langsam und kompliziert gespielt“, fasste Trainer Christian Franz-Pohlmann die erste Hälfte zusammen. Dazu kam noch, dass der SVD mit einem abgefälschten Distanzschuss in Führung ging (27.) und Luca Mattews einen an Marian Brügger verursachten Foulelfmeter verschoss (32.). In der 40. Minute sorgte Brügger dann selbst nach Mattews-Vorarbeit für den 1:1-Pausenstand für den TuS.

Nur drei Minuten nach Wiederanpfiff war wieder Brügger zur Stelle, dieses Mal nach Pass von Richard Beil (48.). Freckenhorst agierte nun deutlich besser, verpasste es aber, die Partie frühzeitig zu entscheiden. Noel Gryczka, Stan Schubert und Brügger scheiterten allesamt am SVD-Keeper. So dauerte es bis zur 84. Minute, ehe Schubert alleine aufs SVD-Tor zuging und mit dem 1:3 alle Zweifel ausräumte. Der Freckenhorster Sieg war insgesamt verdient.

Freckenhorst: Wulff – Schöppner (90. Bahonjic), Achenbach, Höveler, Blagojevic (59. Gryczka), Kaldewey, Kieskemper, Mattews (59. Rama), Beil, Brügger (90. Tünte), Schubert. Tore: 1:0 Ressler (27.), 1:1 Brügger (40.), 1:2 Brügger (48.), 1:3 Schubert (84.).