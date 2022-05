TuS Freckenhorst und VfL Sassenberg spielen nur noch um „Goldene Ananas“

Wenn der TuS Freckenhorst am Sonntag ab 15 Uhr zu Hause in der Bezirksliga-Staffel 7 gegen Schwarz-Gelb Oestinghausen spielt und der VfL Sassenberg in der Kreisliga A1 zum Derby die zweite Mannschaft der Warendorfer SU empfängt, dann geht es für die Gastgeber jeweils nur noch um den zweiten Tabellenplatz. Der Zug nach oben ist für beide längst abgefahren und so muss man sich darauf beschränken, den Vize-Titel zu holen.

Für die Freckenhorster ist die Situation schon ein wenig bitter. Nach den beiden Corona-Saisons gibt es dieses Mal keine Aufstiegsrunde der Tabellenzweiten und gegen Spitzenreiter Westfalia Soest, der mit einem Sieg in Sönnern bereits frühzeitig den Aufstieg in die Landesliga feiern könnte, war kein Kraut gewachsen. Da tritt es fast in den Hintergrund, dass Platz zwei die Einstellung der bisher besten TuS-Saison in der Vereinsgeschichte sein wird. Und das ist zumindest aller Ehren wert.

Wenn die Sassenberger im Waldstadion auf die Warendorfer SU II treffen, ist das ein Duell der Enttäuschten. Der VfL gehört mit dem TSV Handorf und der SG Sendenhorst zum geschlagenen Favoritenkreis und die Warendorfer sind als Schlusslicht vorzeitig in die Kreisliga B abgestiegen. Um mehr als das Prestige geht es daher im Nachbarschaftsduell nicht mehr.