TuS Freckenhorst verschenkt den Sieg gegen SG Oestinghausen

Der TuS Freckenhorst verspielte gegen SG Oestinghausen eine 2:0-Führung. Nach einem Torwartfehler glichen die Gäste in der Nachspielzeit zum 2:2 aus. Entscheidend war aber der fahrlässige Umgang der Freckenhorster mit ihren vielen Torchancen.

Als Schwarz-Gelb Oestinghausen in der Nachspielzeit einen Torwartfehler von Patrick Lippermann zum 2:2-Endstand nutzte, hätte der TuS Freckenhorst sein Bezirksliga-Heimspiel längst in trockenen Tüchern haben müssen. Bestraft wurde die fast schon fahrlässige Verschwendung von guten Torchancen im zweiten Abschnitt.

Die Hausherren spielten eine ganz starke erste Viertelstunde. Folgerichtig machte Stan Schubert auch bereits nach vier Minuten das 1:0. Danach traf zuerst Pierre Jöcker den Pfosten (8.), dann scheiterte Schubert am stark reagierenden Gäste-Schlussmann (12.).

Sieg eigentlich vorprogrammiert

In der Folge verloren die Freckenhorster dann aber etwas ihren Zug zum Tor. Oestinghausen machte das Spiel und generierte einige Halbchancen, die ganz klare Möglichkeit ließen die Gastgeber aber nicht zu. So führte der TuS zur Pause dann verdient und war auf der Siegerstraße.

Das blieben die Freckenhorster auch in der zweiten Hälfte lange. Die Defensive agierte weiter sehr ordentlich, und als Rene Simon nach einem Freistoß eine Kopfball-Ablage von Daniel Jaspert zum 2:0 verwertete (58.), war der Sieg eigentlich vorprogrammiert. Selbst das 2:1 (73.) nach einer abgefälschten Hereingabe hätte den TuS nicht nervös machen müssen.

Was letztendlich verhinderte, dass die Heimelf drei Punkte einfahren konnte, war das Auslassen guter Torchancen nach dem Wechsel. Freckenhorst hatte mehrfach die Möglichkeit, auf 3:0 oder später auf 3:1 zu stellen. Allerdings wurden alle Chancen teils kläglich liegen gelassen. Nur ein Beispiel: Mit Pierre Jöcker und Nermin Bahonjic liefen zwei TuS-Akteure alleine auf das SG-Tor zu. Am Ende war der Ball aber nicht im Netz, sondern in den Händen des Torhüters.

„Wir haben das Spiel durch unsere eigenen Fehler aus der Hand gegeben, hätten bis dahin aber auch längst höher führen müssen“, ärgerte sich Trainer Christian Franz-Pohlmann.

TuS: Lippermann – Gryczka (83. Mersmann), Jaspert, Simon (70. Blagojevic), Achenbach, Tünte, Kaldewey, Kieskemper, Schubert, Jöcker, Bahonjic. Tore: 1:0 Schubert (5.), 2:0 Simon (58.), 2:1 Kuhnt (73.), 2:2 Senk (90.+1.).