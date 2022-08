TuS Freckenhorst will gegen SG Telgte Fehlstart abhaken

Am Sonntag (15 Uhr) tritt der TuS Freckenhorst zum ersten Heimspiel am Feidiek an. Der Spielplan bescherte den Gelb-Schwarzen zu diesem Anlass gleich ein Kreisderby, die SG Telgte stellt sich vor. Gemessen an den Resultaten der jüngeren Vergangenheit keine angenehme Aufgabe für die Hausherren, die im Vorjahr kein Duell gegen die SG für sich entschieden hatten.

