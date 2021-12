TuS Freckenhorst will vor der kurzen Pause noch drei Punkte gegen Liesborn

Nermin Bahonjic (r.) und der TuS Freckenhorst sind am im Kreisderby gegen Westfalen Liesborn in der klaren Favoritenrolle.

So eine richtige Winterpause wird es für den Fußball-Bezirksligisten TuS Freckenhorst nicht geben. Am Sonntag ab 14.30 Uhr geht es am heimischen Feidiek gegen Westfalen Liesborn zunächst noch um drei Punkte. Danach steht eine ganz kurze Pause über Weihnachten und den Jahreswechsel an.

Am 4. Januar steigen die Freckenhorster dann wieder ins Training ein, steht doch nur drei Wochen später bereits das Nachholspiel beim SC Sönnern auf dem Spielplan.

„Wir haben natürlich den Anspruch, gegen Liesborn zu gewinnen“, lässt Trainer Christian Franz-Pohlmann keinen Zweifel an der Favoritenrolle des Tabellenzweiten gegen den Drittletzten, der allerdings zuletzt mit einem 3:2-Erfolg gegen Sönnern ein Lebenszeichen sendete.

„Wir wollen unseren zweiten Platz zum Winter hin festigen“, nennt Franz-Pohlmann das Ziel, ohne ernsthaft in Richtung Spitze zu blicken. „Soest hat einfach eine zu gute Mannschaft und spielt fast immer souverän.“ Die Westfalia hat bisher alle Partien gewonnen. Ob der unumstrittene Ligaprimus vielleicht im neuen Jahr zumindest hin und wieder eine Schwäche zeigt, bleibt abzuwarten.

Dann müssten die Freckenhorster natürlich da sein und wollen den Rückstand auch deshalb so gering wie möglich halten. Grundvoraussetzung dafür ist ein Heimsieg gegen Liesborn. Gelingt der nicht, wäre wohl auch die Minimalchance, noch ganz nach oben zu kommen, dahin.