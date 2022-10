TuS Freckenhorst will wieder einen „Großen“ ärgern

Im (Kreis-)Pokal ist vieles möglich. Auch der TuS Freckenhorst blickt auf den einen oder anderen Höhepunkt gegen ein klassenhöheres Team zurück. Am Donnerstag möchte der Bezirksligist ein weiteres Highlight hinzufügen.

Der TuS Freckenhorst mit (v. l.) Pim Schneider, Timo Achenbach und Piere Jöcker bekommt es am Donnerstagabend im Pokal-Viertelfinale mit Westfalia Kinderhaus zu tun.

Der Kreispokal hat in den letzten Jahren eine Renaissance erlebt. Auch der TuS hatte geglänzt. Nur allzu gern erinnern sich die Fans an die tollen Auftritte gegen Oberligist Eintracht Rheine (2:4) im Verbandspokal oder das 4:5 gegen den TuS Hiltrup im Achtelfinale des Kreispokals der letzten Saison. Doch das ist alles Schnee von gestern. Heute um 19 Uhr kommt es am Feidiek zwar wieder zu einem Duell gegen ein höherklassiges Team, Verbandsligist Westfalia Kinderhaus gibt sich die Ehre, doch die Voraussetzungen im Vergleich zur letzten Saison sind ganz andere.

„Wir sind gegen Kinderhaus ganz sicher nur der Außenseiter. Jedes Spiel beginnt zwar mit 0:0, doch für uns wird das Erreichen des Halbfinales sehr schwer. Wir wollen hinten sicher stehen und nach vorne Nadelstiche setzen. Wir werden Chancen bekommen, nur die müssen wir dann auch konsequent nutzen“, erklärt TuS-Trainer Christian Franz-Pohlmann die Strategie. In der Liga hat sich der TuS nach einem insgesamt harten und teilweise glücklosen Auftaktprogramm wieder gefangen. Seit sechs Partien sind die Feidiek-Kicker ungeschlagen, die im Spiel gegen Beelen auch Comeback-Qualitäten bewiesen. Immerhin sprang trotz eines 0:2-Rückstands noch ein 3:3-Unentschieden heraus. In den drei Spielen bis zum Viertelfinale riss der Bezirkslist allerdings keine Bäume aus. Aasee (2:1/H), Selm (4:3/A) und Saxonia Münster (5:3 n.E./A) wurden bezwungen. Vor allem beim damals noch punktlosen A-Liga-Schlusslicht Saxonia war viel Luft nach oben.

Kinderhaus tat sich bislang im Pokal schwer

Kinderhaus, das im Mittelfeld der Verbandsliga steht (9.), feierte im Pokal aber bislang auch nur knappe Pflichtsiege gegen die WSU (2:0/A), Hohenholte (3:0/A) und Wacker Mecklenbeck (9:8 n.E./A). Finn Tünte darf im Pokal trotz Rotsperre in der Meisterschaft mitmischen. Luca Mattews fehlt berufsbedingt, Keeper Patrick Lippermann ist verletzt. Hinter dem Einsatz von Timo Achenbach steht ein Fragezeichen. „Wir wollen so lange wie möglich das Spiel offen halten“, so der Wunsch von Franz-Pohlmann.