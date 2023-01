TVW-Damen haben es beim 6:0 eilig

Sie hatten es ganz schön eilig, die Damen des TV Warendorf. Nach nicht einmal vier Stunden, genauer nach 225 Minuten, war in der Tennishalle in Hörstel der 6:0-Kantersieg gegen den TCT Rheine unter Dach und Fach. Beim ersten Saisonsieg in der Münsterlandliga, vorausgegangen war ein 3:3 gegen den TC Union Münster III, gab der Aufsteiger weder in den Einzeln noch in den Doppeln auch nur einen Satz ab. In den vier Einzeln ganze sieben Spiele!

Den Auftakt machten am Sonntag Janne Weber (6:0, 6:1), die extra einen Tag früher aus dem Skiurlaub zurückkehrte, und Julia Niemeyer (6:0, 6:2) in jeweils gut 40 Minuten. Paula Ribbert (6:1, 2:1 w.o.) und Marlene Specht (6:0, 6:2) hielten das Tempo hoch und zogen nach. Auch in den Doppeln wählten Niemeyer/Specht mit 6:2 und 6:3 und Ribbert/Weber beim 6:3, 6:1 das Schnellverfahren.

Wertvolle Spielpraxis für TVW-Quartett

Und das gegen einen sympathischen Gegner, der nicht nur sportlich Lehrgeld zahlte, das einseitige Spiel aber fair bestritt. Denn aus der Mannschaft heraus müssen die Gastgeberinnen pro Hallen-Heimspiel 160 Euro (Hallenmiete und Ballkosten) berappen. Für den TCT somit in doppelter Hinsicht ein teures Vergnügen, für die TVW-Spielerinnen ein reines. Sie konnten im ersten Spiel des Jahres – insbesondere Paula Ribbert nach vierwöchiger Verletzungspause – nötige Spielpraxis sammeln. Schließlich wartet in knapp zwei Wochen (21. März) beim TC BW Werne nun eine echte Bewährungsprobe.

Herren vor richtungsweisenden Spielen

Nach dem Auftakterfolg sind die Warendorfer Herren am kommenden Samstag im Heimspiel gegen den TC 22 Rheine II gefordert, ehe am 22. Januar das Nachholspiel gegen den Dorstener TC II ansteht. Beide Begegnungen gegen direkte Konkurrenten können das Team auf dem Weg zum Klassenerhalt in der Münsterlandliga weit voranbringen.