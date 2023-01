TVW-Herren gelingt wichtiger Schritt zum Klassenerhalt

Drei Siege müssen es sein, um sich den Platz in der Münsterlandliga auch im nächsten Winter zu sichern. Das 6:0 über den TC 22 Rheine II war für die Herren des TV Warendorf schon der zweite Erfolg. Der dritte Streich soll nun am Sonntag gelingen.

Sie sind dem Saisonziel in der Münsterlandliga ein großes Stück nähergekommen, auch wenn sie es noch nicht erreicht haben. Doch die Herren des TV Warendorf haben mit dem deutlichen 6:0-Heimerfolg über den TC 22 Rheine das Ticket für die Ligaverlängerung angemeldet, noch aber nicht gebucht.

Die Fahrkarte für den zweiten Sieg im zweiten Spiel war indes beinahe ein Freifahrtschein. Sebastian Korte (6:1, 6:0) und Marvin Jäger (6:0, 6:3) eröffneten, ehe Niklas Versmold (7:5, 6:1) und Mats Trüschler (6:1, 7:5) abschlossen. Lediglich Versmold im ersten und Trüschler im zweiten Satz hatten ein wenig Mühe. Zu mehr kam es nicht. Da die beiden Doppel von Versmold/Jäger und Trüschler/Spousta ohne Spiel an die TVW-Herren gingen.

„Bei einer zweiten Mannschaft weiß man ja nie, wie sie kommt. Und Rheine war tatsächlich nicht gut aufgestellt. Auch deshalb wurde es so klar in jeweils zwei Sätzen“, ordnete Niklas Versmold, die Nummer eins des TVW, Ergebnis und Gegner ein.

„ »Wir müssen drei Spiele gewinnen. Zwei haben wir jetzt« “ Niklas Versmold, Nummer eins des TV Warendorf

Somit haben die Warendorfer nach zwei Spielen drei Kontrahenten hinter sich gelassen. So viele Mannschaften müssen am Ende auch die Klasse verlassen. „Wir müssen drei Spiele gewinnen. Zwei haben wir jetzt. Gegen Mauritz und Ahaus wird es sehr, sehr schwer“, so Versmold. Ein theoretisch möglicher vierter Absteiger aus der Sechsergruppe, wenn mehr als ein Team die Verbandsliga verlassen müsste, droht wohl nicht. Denn nur der THC Münster als Letzter der Staffel 17 kommt infrage, da der 1. TC Hiltrup in der zweiten Staffel sogar um den Aufstieg spielt.

„Endspiel“ gegen den Dorstener TC

Mit dem Nachholspiel am kommenden Sonntag in eigener Halle gegen den Tabellennachbarn und Drittletzten Dorstener TC II winkt der nächste, große Schritt zum Klassenerhalt. „Das ist wohl das entscheidende Spiel. Wobei Dorsten bislang gut aufgestellt hat, bei uns hingegen Marvin Jäger fehlt“, blickte Versmold auf die bevorstehende Aufgabe: „Wenn wir das gewinnen, sind wir zu 95 Prozent durch. Daher setzen wir auf dieses Spiel. Ansonsten nimmt der Druck für die dann noch verbleibenden beiden Spiele sicherlich zu.“