U 12-Jungen der LG Ems Warendorf gewinnen den Team-Titel

Die U 12-Jungen der LG Ems Warendorf starteten beim Westfälischen Endkampf der Deutschen Jugend-Mannschaftsmeisterschaften. Die acht besten Teams waren beim Finale in Iserlohn dabei. Am Ende triumphierte die LG Ems.

Die U 12-Jungen der LG Ems Warendorf starteten beim Westfälischen Endkampf der Deutschen Jugend-Mannschaftsmeisterschaften. Die Jungen hatten sich in einem der Vorkämpfe qualifiziert. Die acht besten Mannschaften waren beim Finale in Iserlohn dabei. Am Ende triumphierte die LG Ems.

Je drei Teilnehmer durften pro Disziplin starten. Die ersten Punkte holten Abbas Valizada (SC Füchtorf) mit 4,00 Meter und Pirmin Lilienbecker (DJK Everswinkel) mit 4,26 Meter im Weitsprung. Luca Münsterkötter (WSU) kam auf eine Weite von 3,75 Meter.

Der 50-m-Lauf mit Lilienbecker (7,82 Sekunden), Henner Frohne (WSU, 7,85) und Jens Siemer (WSU) brachte weitere Punkte. Beim Schlagballwurf kam Valizada auf 54,50 Meter und damit 18 Meter weiter als der Zweitplatzierte. Theo Wunderlich und Hauke Volmer (beide WSU) kamen auf 33,50 und 30 Meter.

Den Hochsprung gewann Frohne mit 1,20 Meter, Lilienbecker wurde Zweiter und Bennet Reinker überquerte 1,12 Meter.

Die LG Ems führte nach vier Wettbewerben die Ergebnisliste an. Als nächste Disziplin folgte die 4x50-Meter-Staffel. Staffel eins mit Jens Siemer, Paul Schürhörster, Hauke Volmer und Abbas Valizada kam mit der Siegerzeit von 30,13 Sekunden ins Ziel. Die zweite Staffel lief 32,02 Sekunden in der Besetzung Jakob Preu (TuS Freckenhorst), Ben Stübner (WSU), Münsterkötter und Reinker.

Der letzte Wettkampf nach einem langen Tag war der 800-Meter-Lauf. Nun galt es für die LG Ems-Mannschaft, den ersten Platz zu halten. Mark Schürhörster mit 2:53,00 Minuten, Theo Wunderlich (2:56:22 Minuten) und Jens Siemer (2:58,37 Minuten) punkteten.

Die Spannung unter Athleten, Eltern und den Trainern Maria Nierkamp und Jette Lakemper war enorm, alle fieberten dem Endergebnis entgegen. Als das Resultat kam, brach lauter Jubel aus. Die LG Ems gewann mit 138 Punkten Vorsprung (4491 Zähler).