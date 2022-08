U 17-Mädchen der Warendorfer SU beginnen mit einem Schützenfest

Die höherklassigen Fußball-Nachwuchsmannschaften der Warendorfer Sportunion sind in die Saison gestartet – mit unterschiedlichem Erfolg.

SuS Scheidingen - U17-Mädchen WSU 0:7 (0:6). Viel besser hätte der Auftakt zur Westfalenliga für die Warendorferinnen nicht laufen können. Schon zur Pause hatten die Schützlinge von Trainer Patrick Lompa ein sattes halbes Dutzend Tore erzielt und die Sachen klargemacht. Zweimal Merle Theis (6., 38.), gleich dreimal Vanessa Rausch (16., 27., 37. ) und dazu noch Lisann Humpert (20.) waren für die Gäste erfolgreich. Den siebten Treffer steuerte nach der Pause Lisa Ohlmeyer (62.) bei. Am kommenden Sonntag hat die WSU gegen den Herforder SV, der übrigens gleich mit 12:0 gewann, das erste Heimspiel.

WSU: Mentrup – Hartmann (55. Bröckelmann), Rausch, Kaspareit (60. Ohlmeyer), Humpert, Theis, Marschan, Strangmann (35. Gent), Hedfeld, Völker, Wibbelt.

WSU-A-Jugend - VfR Sölde 2:1 (1:1). Die A-Kicker spielen nach ihrem Abstieg in dieser Saison auf eigenen Wunsch in der Ruhrgebiets-Bezirksliga. „Wir wollten mal etwas anderes sehen“, begründet Trainer Gregor Surmann diesen Schritt. Das, was er sah, war allerdings weniger erbaulich. „Das war viel Kampf, spielerisch fehlt da noch eine Menge. Das war kein gutes Spiel“, gestand der Übungsleiter ein. Erfolgreich war es trotzdem, da die Warendorfer nach dem frühen 0:1-Rückstand (4.) kämpferisch alles in die Waagschale warfen und sich die Punkte noch erarbeiteten. Gary Schenke glich in der 40. Minute zum 1:1 aus. Nicolas Tenbrock gelang eine Viertelstunde vor Schluss der 2:1-Siegtreffer.

WSU: Schindelka – Tenbrock, Lütke Harmann, Schellhammer, Osmani, Sever, Kötter, Walbelder, Schenke, Burchardt, Hasani (69. Crnovrsanin).

SC Greven 09 - WSU-B-Jugend 1:1 (0:1). Mit einem Unentschieden mussten sich die B-Kicker in der Bezirksliga begnügen. Die 1:0-Führung durch Daniel Fluck Lozano (10.) reichte am Ende nicht, da die Heimelf kurz nach dem Wiederanpfiff ausglich.

WSU: Kintrup – Helmert Bobrzyk (66. Zellerröhr), Humpert, Fluck Lozano (41. Niehoff), Rayner (75. Leuer), Neuhaus, Wrzeciono, Warkentin, Mersmann, Boros.

WSU-C-Jugend - SV Rödinghausen II 1:2 (1:2). Für die WSU wird es nach dem Aufstieg in die Landesliga eine schwere Saison. Gegen Rödinghausens Reserve hielten die Hausherren aber gut dagegen, das Tor erzielte Yoldas Sahin per Strafstoß. Wo die Reise in dieser Saison hingehen wird, bleibt letztlich abzuwarten. Allerdings werden die nächsten Aufgaben wohl kaum einfacher für die Warendorfer.

WSU: Rosing – Wittkamp (67. Brauner), Völker, Ostermann (71. Gashi), Assenmacher, Klass, Barkey, Medding, Röttger (48. Frommer), Sahin, Kattenbaum.