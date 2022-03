Über Dortmund nach Mettingen

Anschauungsunterricht in der Bundesliga: Die C-Jugend-Handballerinnen des SC DJK Everswinkel besuchten erst das Spiel zwischen Borussia Dortmund und Zwickau, ehe sie einen Tag später ihre eigene Oberliga-Partie in Mettingen knapp gewannen.

Von den Profis lernen: Everswinkels C-Jugend-Handballerinnen besuchten am vergangenen Samstag die Bundesliga-Partie zwischen Borussia Dortmund und dem BSV Sachsen Zwickau in Dortmund. Der BVB gewann souverän mit 29:16 (17:7). Für die Nachwuchs-Handballerinnen des SC DJK war es schön, Bundesliga-Spielerinnen live in Aktion zu sehen, heißt es in einer Mitteilung des Vereins. Zum Abschluss gab es noch ein Erinnerungsfoto mit dem BVB-Maskottchen Emma.

Am Sonntag stand dann die eigene Oberliga-Partie in Mettingen auf dem Programm. Die Begegnung war wesentlich spannender, der SC DJK gewann trotz vier kurzfristig ausgefallener Spielerinnen mit 27:26 (15:14). „Die Mädels haben bis zur letzten Sekunde gekämpft und waren dadurch erfolgreich“, berichtete SC-DJK-Trainer Frank Martens zufrieden. „Die Abwehrarbeit war sehr gut, dort haben wir das Spiel gewonnen.“ Bis zum nächsten Wochenende will Martens das Augenmerk daher eher auf den Angriff legen. Am kommenden Sonntag (6. März) empfängt die C-Jugend um 12 Uhr den Bundesliga-Nachwuchs der HSG Blomberg–Lippe in der heimischen Kehlbachhalle.

Die weiblichen A- und B-Jugend-Mannschaften des SC DJK waren ebenfalls erfolgreich. Die A-Jugend gewann ihre Verbandsliga-Partie in Haltern klar mit 32:19 und festigte damit den ersten Tabellenplatz. Die B-Jugend siegte in der Landesliga beim Soester TV deutlich mit 32:23 und steht auch auf dem ersten Rang.