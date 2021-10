VfL Sassenberg beherrscht den SC DJK Everswinkel

Die Dominanz war groß, der VfL Sassenberg beherrschte den SC DJK Everswinkel und gewann deutlich. Jetzt ist der VfL im Titelrennen gegenüber dem TSV Handorf sogar in der besseren Position.

Der VfL Sassenberg kann Tabellenführer TSV Handorf jetzt aus eigener Kraft überholen. Nach dem 4:0 (2:0)-Erfolg über den SC DJK Everswinkel und dem 2:2 der Handorfer zuvor beim SC Münster 08 II ist der heimische A-Kreisligist bei einem Spiel weniger in der besseren Ausgangsposition.

Gegen die Everswinkeler war es eine klare Sache und der Sieg auch in der Höhe verdient. Der SC DJK wollte die ganze Zeit über Fußballspielen und hängte sich auch voll rein. Eine Torchance konnte das Team sich trotzdem nicht erspielen. Dazu war die Dominanz des VfL zu groß.

Bereits nach 15 Minuten hieß es 1:0. Eine Flanke von Stefan Wortmann versenkte Gian-Luc Klemckow per Kopf. Sassenberg spielte weiterhin voll offensiv, aber die letzten Bälle kamen häufig nicht vernünftig in den Sechzehner. So reichte es zunächst nur noch zum 2:0 wiederum durch Klemckow (42.). Als er dann kurz nach der Pause auch noch auf 3:0 erhöhte (49.), war zwar der lupenreine Hattrick nicht perfekt, die Partie aber entschieden.

„Ich hatte zunächst mal das Gefühl, dass die Jungs zu viel wollten und deshalb nicht alles geklappt hat. Wir kannten ja das Ergebnis von Handorf und wollten unbedingt Kapital daraus schlagen. Deshalb haben wir manchmal schon ein weinig zu wild gespielt und der letzte Pass kam nicht an“, sagte Marvin Westing. Trotzdem war der VfL-Trainer zufrieden mit der Leistung seiner Elf. Den vierten Treffer machte Louis Niemerg, als er mit einer feinen Einzelleistung von links in den Strafraum zog und abschloss (66.). Die Gäste ließen sich nie hängen und lieferten trotz der hohen Niederlage eine gute Leistung ab, was Westing auch durchaus anerkannte.

VfL: Kleymann – Brandes (83. Scheimann), Kock, Wortmann, Rockoff, Elsner, Spickhoff, Brand (55. Degen), Niemerg, Klemckow (63. Pumpe), Justus. SC DJK: Berse – Rolle, Klass, Auffarth, Hentschel, Scheffer, Ottens, Bellmann, Eickelmann (66. Ersoy), Bödding (83. Perdun), Thiemann (46. Rodriguez-Glanemann). Tore: 1:0 Klemckow (15.), 2:0 Klemckow (42.), 3:0 Klemckow (49.), 4:0 Niemerg (66.).