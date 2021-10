VfL Sassenberg fehlt beim TuS Möllbergen das nötige Glück

Die Handballerinnen des VfL Sassenberg unterlagen am Samstag gegen den TuS Möllbergen mit 23:33. Trainer Maik Hahn war trotzdem nicht unzufrieden. Seiner Mannschaft fehlte das Wurfglück.

Die Verbandsliga-Handballerinnen des VfL Sassenberg unterlagen am Samstag gegen den TuS Möllbergen mit 23:33 (16:16). „Ich bin mit der Leistung meiner Mannschaft zufrieden. Wir haben es 45 Minuten geschafft, den Favoriten zu ärgern. Im Vergleich zum Spiel in Hesselteich haben wir uns enorm verbessert. Wir haben unsere technischen Fehler minimiert und konnten so gegen die starke Abwehr treffen“, sagte VfL-Trainer Maik Hahn.

Sassenberg kam nach dem 5:9 in der zehnten Minute besser ins Spiel und glich mit dem Pausenpfiff durch ein Tor von Malin Arenbeck erstmals aus. Zu Beginn des zweiten Abschnitts hatte der VfL seine stärksten Momente. „Das war eine richtig gute Phase. Wir konnten dabei sogar auf bis zu drei Tore wegziehen“, so Hahn. Durch ein Tor von Lena Tönnemann baute der VfL nach 37 Minuten seinen Vorsprung aus, ehe das nötige Wurfglück fehlte. Sassenberg schaffte es oft genug, zu guten Wurfchancen zu kommen. Latten und Pfostentreffer verhinderten allerdings ein knapperes Ergebnis. Möllbergen war im Vergleich zum VfL Sassenberg routinierter und fuhr somit einen verdienten Sieg ein.

VfL: Dombrink, Schmitz, Kipp (9), Stockmann (5), Arenbeck (4), Roolfs (3), Meinersmann (2), C. Zumbrink, Kluenker, Feismann (je 1), J. Zumbrink, J. Bastiaan, Stuckstätte, V. Bastiaan.