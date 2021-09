VfL Sassenberg fertigt SC Füchtorf mit 7:0 ab

Füchtorfs Trainer Thorsten Butz stand nach der 0:7 (0:4)-Pleite seines SC im Derby gegen den VfL Sassenberg gut 30 Meter entfernt einsam an der Bande, als sein Co James Missall die obligatorische Ansprache noch auf dem Feld hielt. „Zu dem Spiel möchte ich nichts sagen“, so Butz. Mehr war vom Übungsleiter nicht zu erfahren.

