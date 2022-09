VfL Sassenberg gewinnt und hat noch Luft nach oben

Im ersten Saisonspiel haben sich die Landesliga-Handballerinnen des VfL Sassenberg keine Blöße gegeben und einen nie gefährdeten 28:22 (17:11)-Auswärtssieg gegen die HSG Tecklenburger Land eingefahren. Beste Werferin war Alexandra Kipp mit satten zehn Treffern.

Trainer Lutz Strauch beschrieb den Auftritt als ein „typisches erstes Spiel“. Er sagte: „Alle waren noch ein bisschen verkrampft und unser Angriff lief wenig flüssig. Wir haben viele Chancen nicht genutzt und in der Deckung die nötige Konsequenz vermissen lassen.“ Dennoch war der Übungsleiter glücklich: „Ein Sieg war das Wichtigste für uns. Aber es ist noch Luft nach oben.“ In der 18. Minute setzte sich Sassenberg durch Alexandra Kipp zum 10:5 erstmals mit fünf Toren ab, bis zur Pause wurde der Vorsprung auf 17:11 ausgebaut.

In der zweiten Hälfte kamen die Gastgeberinnen schnell wieder auf vier Tore heran, was aber auch an der schlechten Chancenverwertung der Gäste lag. „Zu Beginn der zweiten Halbzeit haben wir vier hundertprozentige Möglichkeiten liegen lassen. Dazu machen wir drei technische Fehler, die zu Tempogegenstößen führen und den Gegner wieder heranbringen“, analysierte Strauch.

Viel mehr ließ der VfL dann allerdings nicht mehr zu. Auch wenn noch nicht alles glatt lief, war Lutz Strauch froh, das erste Auswärtsspiel erfolgreich gestaltet zu haben. „Wir haben es gut geregelt gekriegt und sind glücklich über die zwei Punkte.“

Am kommenden Wochenende steht kein Spiel auf dem Programm. Weiter geht es erst in der Woche darauf – bei der Reserve der Spielvereinigung Steinhagen, die sich ihrerseits im Auftaktspiel mit dem SC Münster die Punkte geteilt hat. Bis dahin hofft Strauch, dann auch die letzten Stellschrauben gedreht zu haben, um die nächsten Punkte mit nach Hause zu nehmen.

VfL Sassenberg: Marciniak, Schmitz – Kipp (10/5), Stuckstätte (5/1), Stockmann (4), Zumbrink (4), Ortmann (3), Roolfs (1), Meinersmann (1), Haßmann, Herweg, Klünker, Bastiaan, Kattenbaum.