VfL Sassenberg hat „jetzt fast immer ein Endspiel“

Torhüterin Laura Dombrink will am Sonntag gegen Wehe ein guter Rückhalt für ihren VfL Sassenberg sein.

Es hat ein bisschen was von einem Endspiel, wenn die Verbandsliga-Handballerinnen des VfL Sassenberg am Sonntag ab 18 Uhr in der Herxfeldhalle den TuS SW Wehe erwarten.

Beide Mannschaften rangieren derzeit auf einem Abstiegsplatz. Sassenberg hat zwar zwei Punkte mehr auf dem Konto als die Gegnerinnen, aber auch schon drei Spiele mehr ausgetragen. Am Ende wird Wehe eines der Teams sein müssen, die der VfL hinter sich lässt, um den Klassenerhalt zu schaffen. Ein Sieg ist daher fast schon alternativlos. Der Abstand zum rettenden Platz beträgt für die Hesselstädterinnen aktuell drei Zähler.

„Ein paar letzte Chancen haben wir noch, wir müssen aber auch mal eine nutzen“, sagt Trainer Daniel Haßmann nach der nicht eingeplanten Niederlage beim Schlusslicht Nettelstedt. „Wir haben jetzt fast immer ein Endspiel, da kommt zumindest keine Langeweile auf.“

Beim Blick in Richtung Klassenerhalt schaut er auf ein ganz spezielles Team. „Ich schaue auf den Herrn Landau und die Ahlener SG“, sagt Haßmann. „Die sind drei Punkte vor uns und die müssen wir wahrscheinlich noch einholen.“ Alle Teams auf Platz acht und darüber sind wohl schon etwas zu weit weg.