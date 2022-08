VfL Sassenberg und Warendorfer SU verlieren knapp

Die Warendorfer SU und der VfL Sassenberg ereilte am Dienstag das Aus in der ersten Runde des Fußball-Kreispokals.

Die WSU bekam es gleich mit einem Schwergewicht zu tun: Westfalenligist Westfalia Kinderhaus forderte die Sportunion heraus und setzte sich mit 2:0 (0:0) durch. Sassenberg musste bei A-Liga-Rivale SG Sendenhorst antreten, schlug sich trotz Personalnot achtbar, verlor aber trotzdem mit 1:2 (1:2).

„Ich bin sehr zufrieden. Das haben die Jungs prima gemacht. Wir haben kämpferisch dagegengehalten, waren läuferisch auf der Höhe und haben immer wieder versucht, spielerisch Lösungen zu finden. Mit etwas mehr Glück hätten wir Kinderhaus noch länger ärgern können“, analysierte WSU-Trainer Roland Jungfermann. Von einem Drei-Klassen-Unterschied war nicht viel zu sehen. Im ersten Durchgang erspielten sich beide Teams kaum Chancen.

Die Gastgeber kombinierten zwar gefällig, doch der letzte Pass fand meistens seinen Adressaten nicht. Kinderhaus bot als Westfalenligist nur Magerkost, hatte jedoch Pech, dass in Halbzeit eins ein klarer Elfmeter nicht gegeben wurde. Im zweiten Abschnitt bot sich den Zuschauern zunächst ein ähnliches Bild: Die WSU wehrte sich nach Kräften, Kinderhaus fand kaum Lösungen. Erst ein Patzer von WSU-Torwart Leve veränderte die Lage. Er unterlief eine Flanke, sodass Niels Lautenbach mit einem wuchtigen Kopfball das 1:0 erzielte (57.).

Für die Entscheidung sorgte ein Fehler in der Vorwärtsbewegung. Der Ball kam von Außen wieder zu Lautenbach, der nach einer Drehung zum 2:0 vollendete (75.). Die Truppe von Trainer Möllers hätte sogar auf 3:0 erhöhen können, doch ein Elfmeter wurde an den Pfosten geschossen (85.).

Sassenbergs Trainer Patrick van der Sanden sprach von einem „rassigen Pokalspiel mit zwei verschiedenen Halbzeiten“. In Hälfte eins ließ Sassenberg den Gegner kommen. Das tat er auch in Form von Marcel Brillowski, der sein Team mit einem Doppelschlag mit 2:0 in Führung schoss. Sassenbergs Reaktion folgte prompt, auch wenn Louis Niemergs Treffer mit dem Pausenpfiff aus heiterem Himmel fiel. Aus zwölf Metern drosch er den Ball ins lange Eck.

Nach der Pause schaltete Sassenberg auf Offensive um, doch klare Chancen sprangen nicht heraus. „Schlimmer wiegen die Verletzungen von Konstantin Degen und Andre Risse“, beklagte Trainer Patrick van der Sanden.