VfL Sassenberg will es dem TuS Möllbergen und allen anderen zeigen

Jetzt können die Frauen des VfL Sassenberg ihrem Trainer und allen anderen zeigen, dass sie in die Verbandsliga gehören. Beim Tabellendritten TuS Möllbergen ist das Team in ganz besonderem Maße gefordert.

Jetzt gilt es: Verena Stockmann (l. ) und der VfL Sassenberg müssen sich am Samstag in Möllbergen beweisen. Beim Tabellendritten geht es um wichtige Punkte für den Ligaerhalt.

Am vergangenen Wochenende ließ Trainer Daniel Haßmann nach einer desolaten Leistung kein gutes Haar an seinen Verbandsliga-Frauen des VfL Sassenberg. Er sprach seiner Mannschaft die Liga-Tauglichkeit und auch den Willen ab, dem Abstiegsgespenst mit vollem Einsatz und Konzentration trotzen zu wollen. Wenn die Sassenbergerinnen ihrem Übungsleiter das Gegenteil beweisen wollen, dann käme dafür die nächste Partie gerade richtig. Am Samstag ab 19 Uhr muss der VfL nämlich beim Dritten TuS Möllbergen antreten. Eigentlich – und vor allem in der aktuellen Verfassung – eine zu hohe Hausnummer für die Hesselstädterinnen. Um zu beweisen, dass man aber doch in die Liga gehört, dafür ist der Gegner perfekt geeignet. Mal abwarten, wie sich der VfL verkaufen wird.