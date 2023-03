VfL will im Topspiel die Serie des Primus stoppen

Mehr Spitzenspiel geht nicht. Entsprechend konzentriert gehen die Spielerinnen des VfL Sassenberg die Aufgabe bei der HSG Werther/Borgholzhausen an. Dabei sorgen die Gastgeberinnen aufgrund einer stolzen Bilanz für Eindruck.

Am Sonntag (16 Uhr) gastieren die Landesliga-Handballerinnen des VfL Sassenberg bei der HSG Werther/Borgholzhausen. Die Gastgeber führen die Tabelle derzeit mit 21:5-Punkten an. Allerdings mit einer gespielten Partie mehr auf dem Konto als Sassenberg, das mit 20:4-Zählern auf dem zweiten Platz in Lauerstellung ist.

Bedingungen, die die Partie im Vorfeld kaum spannender gestalten könnten. Das Hinspiel gewann der VfL in eigener Halle denkbar knapp mit 17:16. Seitdem hat Werther allerdings keinen einzigen Punkt mehr abgegeben. Es folgten acht Siege in Folge.

„ »Werther ist für mich die Mannschaft der Stunde« “ VfL-Trainer Lutz Strauch

Personell stehen VfL-Trainer Lutz Strauch für dieses Vorhaben jedoch nicht alle Akteurinnen zur Verfügung. „Stand jetzt kann ich noch nicht sagen, mit welcher Truppe wir auflaufen werden. Es wird aber noch die eine oder andere Spielerin zurückkehren, sodass wir mit einer durchschlagskräftigen Mannschaft nach Werther fahren können.“ Der unregelmäßige Spielplan, gespickt mit Pausen, kommt dem VfL hier ein wenig zugute. „In den letzten beiden Wochen hätten wir keine vernünftige Mannschaft gehabt. Die Pause kam uns also ganz gelegen“, gibt Strauch zu. Den Gegner schätzt er stärker als in der Hinrunde ein: „Werther ist für mich die Mannschaft der Stunde. Außerdem spielen sie konstant mit derselben Truppe.“