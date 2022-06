Viel Arbeit für die Warendorfer SU vor einer kurzen Saison

In der Staffel 2 der Landesliga warten in der kommenden Saison vier neue Gegner auf die Warendorfer SU. Einen musste Stefan Hamsen erst mal googeln. Der WSU-Trainer begrüßt die Entscheidung des Verbands, wieder kleine Staffeln zu bilden.

Auch in der neuen Saison sind bei den WSU-Handballern, hier mit Julian Baggeroer (l.) und Jan Linnenbank, wieder voller Einsatz und mannschaftliche Geschlossenheit die gefragten Tugenden.

Am 3. September startet die neue Saison in den überkreislichen Handball-Ligen, auch für die Warendorfer Sportunion in der Landesliga 2. Die Staffel ist zwar die selbe geblieben, trotzdem warten unter den neun Kontrahenten gleich vier neue Gegner.