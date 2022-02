Vier Punkte, die doppelt zählen für den SC DJK Everswinkel

„Klingt komisch, ist aber so.“ Der Kultsatz, den Peter Lustig in seinen Kindersendungen schon inflationär gebrauchte, passt auf die aktuelle Situation der Oberliga-Handballerinnen des SC DJK Everswinkel perfekt.

Zwei Begegnungen müssen die Schützlinge von Franziska Heinz und Manja Görl noch bestreiten, dann ist die Vorrunde in der Oberliga erledigt und es geht in die Aufstiegsrunde, in die die Punkte aus der Vorrunde, die gegen Teams erzielt wurden, die sich ebenfalls qualifizieren, mitgenommen werden.

Am Sonntag hat Everswinkel ab 17 Uhr gegen Bielefeld-Jöllenbeck Heimrecht, am Donnerstag darauf gastiert der SC DJK in Bad Salzuflen. Da sich beide Mannschaften neben Everswinkel für die Aufstiegsrunde qualifizieren werden, zählen die Punkte eben doppelt – also einmal für die Vorrunde und einmal für das Aufstiegsrennen.

In der zweiten Saisonhälfte wird nämlich jeweils ein Hin- und Rückspiel nur noch gegen die Teams ausgetragen, die sich aus der anderen Vorrundengruppe qualifizieren. Der TV Netphen und Teutonia Riemke stehen da schon als Erster und Zweiter fest. Dazu streiten mit Halden-Herbeck, Bergkamen und Brambauer noch drei Kollektive um zwei Plätze im Aufstiegsrennen.

Der Kampf um den Aufstieg beginnt damit für die Everswinkeleinnen bereits jetzt – noch bevor die offizielle Aufstiegsrunde zur 3. Liga überhaupt begonnen hat. Das sollte genug Motivation sein, um aus zwei Spielen vier Punkte zu holen, die am Ende acht Zähler wert sein werden.