Vier Siege für Warendorfer Reiter

Anna Lena Schaaf, die 2021 ihre Stute Lagona OLD zum Weltmeistertitel bei den sechsjährigen Vielseitigkeitspferden ritt, siegte mit ihr in Marbach in der internationalen Zwei-Sterne-Prüfung.

Während die Top-Dressurreiter aus dem Kreis Warendorf nur wenige Kilometer fahren mussten, um bei den Holtkämper Dressurtagen in Bielefeld Grand-Prix-Prüfungen gewinnen zu können, mussten ihre Kollegen von der Vielseitigkeitsfraktion deutlich länger reisen, um Siege und gute Platzierungen zu erringen.

So sicherte sich der Warendorfer Sportsoldat Jerome Robiné beim internationalen Vielseitigkeitsturnier im baden-württembergischen Marbach im Rahmen der Vier-Sterne-Prüfung mit Black Ice den U 25-Förderpreis.

In der langen internationalen Prüfung auf Zwei-Sterne-Niveau siegte Brandon Schäfer-Gehrau (Warendorf) mit Very Special. In der kurzen Zwei-Sterne-Prüfung gingen gleich die ersten drei Plätze an Warendorfer Pferdesportler. Hinter Siegerin Anna Lena Schaaf mit Lagona OLD belegte Bandon Schäfer-Gehrau mit Fräulein Frieda Platz zwei.

Sowohl Robiné als auch Schäfer-Gehrau und auch Schaaf gehören dem Perspektivkader Vielseitigkeit des Deutschen Olympiade-Komitees für Reiterei (DOKR) in Warendorf an. Platz drei belegte in der Prüfung Olympiasiegerin und Nachwuchs-Bundestrainerin Julia Krajewski mit ChinTonic.

Felix Etzel, ebenfalls Mitglied der DOKR-Perspektivgruppe Vielseitigkeit, musste für seinen Erfolg noch etwas weiter fahren. Im französischen Jardy siegte er mit Polartanz in einer internationalen Drei-Sterne-Prüfung.

Fazit: Die Vielseitigkeitsreiter mussten weit reisen, durften sich dafür aber auch über schöne Erfolge freuen.