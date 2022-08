Waltraud Möller gewinnt wieder den Kreis-Pokal

Die erst 15-jährige Lea Steinbicker von den gastgebenden Fahrsportfreunden Ostenfelde-Beelen kam gleich bei ihrem ersten Turnierstart auf Platz zwei in der Wertung des Kreis-Pokals.

Die Fahrsportfreunde Ostenfelde-Beelen waren Ausrichter eines Fahrturniers mit bundesweiter Bedeutung. Mehr als 90 Ein- und Zweispännerfahrer traten mit ihren Pferden und Ponys in insgesamt 36 Prüfungen und Wettbewerben an. In den Kombinierten Prüfungen mussten sie ganz ähnlich wie im Vielseitigkeitsreiten einen Dreikampf aus Dressur, Hindernisfahren und Geländefahrt absolvieren.