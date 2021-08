Warendorfer SU auf Mission „Fast unmöglich“

Am kommenden Wochenende spielen die höherklassigen Jugendmannschaften wieder um Punkte. Besonders schwierig dürfte die Saison für die A-Junioren der Warendorfer Sportunion werden.

Trainer Gregor Surmann ist mit den Warendorfer A-Junioren in der Landesliga krasser Außenseiter.

Am kommenden Wochenende starten auch die Fußball-Junioren wieder in die Saison. Der Nachwuchs wurde meist noch extremer in den Liga- und Pokalrunden von den Folgen der Corona-Pandemie ausgebremst als die Senioren. Deshalb gieren die jungen Kicker danach, nach langer Trainingszeit endlich wieder Wettkämpfe austragen zu können.