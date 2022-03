Warendorfer SU belohnt sich mit reichlich Edelmetall

Mit acht Schwimmerinnen und Schwimmer nahm die Warendorfer SU an einem Wettkampf in Beckum teil. Die blitzsaubere Bilanz: Alle WSU-Starter durften sich über Edelmetall freuen.

Nach langer coronabedingter Wettkampfpause ging es für die Aktiven der zwei Wettkampfmannschaften der Schwimmabteilung der Warendorfer SU zu einem Schwimmfest nach Beckum. Insgesamt acht Aktive starteten für Warendorf. Alle durften sich dabei über Edelmetall freuen, teilt der Verein mit.

Erstmals mit dabei war Marleen Große-Rövekamp (Jahrgang 2012). Für 50 Meter Freistil benötigte sie 1:02,01 Minuten, für 50 Meter Brust lediglich 54,74 Sekunden – damit gewann sie die Bronzemedaille. Auch Adam Kurlovich (2011) ging erstmals für die WSU an den Start und sorgte für reichlich Furore. Über 100 Meter Freistil schaffte er es auf den dritten Platz. Noch besser lief es bei seinen anderen Starts, die er alle für sich entscheiden konnte. Über 50 Meter Freistil (40,36 Sekunden) und Brust (48,16) war er nicht zu schlagen, und auch die 100 Meter Brust gewann Adam Kurlovich in 1:49,41 Minuten.

Ein weiterer Neuling war Tabea Wilde (2010). In 51,59 Sekunden durfte sie sich im Sprint über Rang drei in der Disziplin Brustschwimmen freuen.

Deutlicher Leistungssprung

Einen deutlichen Leistungssprung nach der langen Pause war auch bei Clara Sachse (2010) zu erkennen. Über 50 Meter Schmetterling schwamm sie in 45,79 Sekunden auf Platz zwei. Denselben Rang belegte sie auch über 100 Meter Freistil in starken 1:23,42 Minuten. Siegreich war sie über 100 Meter Rücken in 1:36,80 Minute.

Laura Bergen (2009) kämpfte sich nach einer langen Verletzungspause wieder zurück und feierte in Beckum zwei Siege. Dies gelang ihr über 100 Meter Rücken in 1:37,66 Minuten und über 50 Meter Schmetterling in 41,13 Sekunden. Ebenso im Jahrgang 2009 startete Hannah Große-Rövekamp. Dank starker Verbesserung auf 46,33 Sekunden über 50 Meter Brust gewann sie Gold. Über die doppelte Distanz wurde sie in 1:41,13 Minuten Zweite.

Vier Starts und vier Siege schlugen am Ende für Charlotte Gaida (2008) zu Buche, gleiches gelang Paul Weißen (2010) bei seinen vier Starts. Beide sind zu Beginn des Jahres in die erste Wettkampfmannschaft der WSU gewechselt. Gaida siegte jeweils über 50 sowie 100 Meter Brust und Freistil. Besonders beachtenswert war dabei ihre Zeit über 100 Meter Freistil in 1:12,06 Minuten. Weißen errang Gold über 50 Meter Freistil und Rücken. Ganz starke Zeiten lieferte er über 100 Meter Rücken in 1:14,92 Minuten und 100 Meter Freistil in 1:09,45 Minuten ab.