Warendorfer SU düpiert den Tabellenführer Altenhagen

Damit hatten wohl die wenigsten Fans gerechnet. Zum richtigen Zeitpunkt fanden die Handballer der Warendorfer Sportunion wieder zurück in die Spur und sicherten sich beim Tabellenführer Altenhagen-Heepen II mit einem 30:27 (12:12) zwei ganz wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt.

Nach zuletzt eher holprigen Auftritten hatte Trainer Stefan Hamsen unter der Woche einen deutlichen Formwechsel seiner Mannschaft gefordert. Und das mit Erfolg. Von Beginn an spielten die Warendorfer konzentriert und konnten sich in der 12. Minute mit dem 7:4 durch Henry Brümmer erstmals mit drei Toren absetzen. Bis zur Pause holte Altenhagen den Rückstand jedoch auf und ging nach Wiederanpfiff sogar selbst mit 13:12 in Führung.

Danach folgte die stärkste Phase der WSU, die in der 45. Minute beim Stand von 20:15 in einem Fünf-Tore-Vorsprung gipfelte. „Da ist dann in der Mannschaft der Gedanke gereift, dass sie wirklich was holen kann“, erklärt WSU-Übungsleiter Hamsen.

In der Folge ließ Warendorf, auch dank eines überragenden Leon Bernzen im Tor, den Gegner nicht mehr näher als drei Tore herankommen und durfte am Ende einen verdienten 30:27-Auswärtssieg feiern.

„Wir haben den Drahtseilakt zwischen stabiler Verteidigung und konzentriertem Angriff sehr gut bewältigt. Hinten haben wir besonders im Mittelblock gut geackert und vorne immer den noch etwas besser postierten Mitspieler gesucht“, freut sich Hamsen über die Leistung seiner Mannschaft.

Viel Zeit zur Regeneration bleibt allerdings nicht, da am Mittwoch ab 19 Uhr bereits das nächste Spiel in Hesselteich-Siedinghausen ansteht.

WSU: Bernzen, Hartmann – Grothues (12/3), Nitsche (6), Linnenbank (4), Brümmer (3), Schwaer (2), Schleicher (2), Hippler (1), Baggeroer.