Warendorfer SU gegen Schloß Neuhaus: Die Fans mitnehmen

Nach dem Derbysieg in Everswinkel erwartet die Warendorfer SU den TSV Schloß Neuhaus. Gute Deckungsarbeit sei wieder der Schlüssel zum Erfolg, so Trainer Stefan Hamsen. Durch Tempospiel und Emotionen wollen die Warendorfer ihr Publikum mitnehmen.

Nach dem Derbysieg geht die Warendorfer SU mit Kevin Wiedeler (links), hier gegen Raphael Wierbrügge vom SC DJK Everswinkel, gestärkt in die Heimpartie gegen den TSV Schloß Neuhaus.

Die Landesliga-Handballer der Warendorfer Sportunion empfangen am Sonntag um 18 Uhr den TSV Schloß Neuhaus.

Die Emsstädter sind mit zwei Siegen und einem Unentschieden gut in die Saison gestartet. Nach dem Derbyerfolg am vergangenen Wochenende bei Everswinkel hofft WSU-Trainer Stefan Hamsen auf weitere Punkte gegen einen starken Gegner. „Wir müssen uns nach dem guten Saisonstart nicht verstecken. Schloß Neuhaus hat drei Spieler in den eigenen Reihen mit höherklassiger Erfahrung. Dies ist mir noch aus dem letztjährigen Spiel im Gedächtnis. Außerdem stellen sie eine stabile Abwehr, aus der sie schnell nach vorne spielen“, warnt Hamsen vor der Qualität der Gäste aus OWL.

Für seine Mannschaft komme es laut Hamsen vor allem auf eine starke Defensive an. „Wir müssen genauso eine massive Abwehr wie im Derby stellen. Im Hinspiel haben wir trotz guter Offensivleistung verloren, weil wir zu viele Gegentreffer kassiert haben“, betont Hamsen. Dabei gilt es vor allem den Halblinken der Paderborner, Fabian Schuster, auszuschalten. Dieser war im letzten Aufeinandertreffen gleich zehnmal erfolgreich.

Zudem kommt es für Stefan Hamsen darauf an, durch Tempospiel und Emotionen das Warendorfer Publikum mitzunehmen. Dabei werden ihm nahezu alle Spieler zur Verfügung stehen. Einzig hinter dem zuletzt starken Moritz Grothues steht noch ein Fragezeichen, da ihn eine Erkältung zuletzt aus der Bahn warf.