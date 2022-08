Warendorfer SU gehört zu den Aufstiegsaspiranten

Nachdem die Warendorfer SU erst in den Entscheidungsspielen gescheitert ist, will der A-Kreisligist nun den nächsten Anlauf in Richtung Bezirksliga unternehmen. Los geht es beim BSV Ostbevern.

WSU-Torjäger Julian Gösling will auch in dieser Saison seine Qualitäten beweisen.

Nachdem die Warendorfer SU erst in den Entscheidungsspielen gescheitert ist, will der Fußball-A-Kreisligist nun den nächsten Anlauf in Richtung Bezirksliga unternehmen. Los geht es am Sonntag ab 15 Uhr beim BSV Ostbevern.

Die Vorbereitung: „Die Ergebnisse waren gut“, weiß Trainer Roland Jungfermann, dass das aber nichts bedeuten muss. „Zu Beginn war es auch insgesamt richtig gut, dann wurde es von der Trainingsbeteiligung deutlicher schlechter, weil viele Spieler gleichzeitig im Urlaub waren.“

Das Personal: Nach drei Jahren Verletzungspause ist Malte Sickmann wieder dabei, muss nun zum Auftakt aber krankheitsbedingt passen. Deshalb fällt auch Laurence Wacker aus. Mit Christoph Freye (Muskelfaserriss) ist erst in rund drei Wochen wieder zu rechnen.

Die Vorgabe: „Wir wollen gut in die Saison kommen und guten Fußball spielen. Dann werden wir sehen, was dabei herauskommt“, sagt Jungfermann. „Wir wollen gleichzeitig mutig und ruhig spielen und nicht ins offene Messer laufen.“

Der erste Gegner: „Ich denke, Ostbevern wird aus einer verstärkten Abwehr und auf Konter spielen“, sagt Jungfermann. „Da gewinnst du nicht mal eben so, da müssen wir gut aufpassen.“

Das Saisonziel: „Wir wollen möglichst um den Aufstieg mitspielen. Die Qualität dafür haben wir, das haben wir bereits in der vergangen Saison bewiesen. Wir sind nicht schlechter geworden.“

Die Prognose: Die WSU gehört mit Handorf und Sendenhorst zu den Topfavoriten. Mauritz hat Außenseiterchancen. Die WSU wird so motiviert sein, dass es mit dem Aufstieg klappt.