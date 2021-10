Warendorfer SU II verliert auch in Ostbevern

Die Zweitvertretung der Warendorfer Sportunion verlor erneut, dieses Mal mit 0:2 in Ostbevern. BW Beelen feierte auswärts beim Derby in Greffen einen Kantersieg.

Die Zweitvertretung der Warendorfer Sportunion verlor erneut, dieses Mal mit 0:2 in Ostbevern. Beelen feierte auswärts beim Derby in Greffen einen Kantersieg.

BSV Ostbevern - WSU II 2:0 (0:0). „Ich würde ja sagen täglich grüßt das Murmeltier, aber kämpferisch kann ich meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen“, beurteilte Trainer Axel Theres die Leistung der Emsstädter. In der ersten Hälfte gab es auf beiden Seiten kleine Chancen, die nicht den gewünschten Erfolg einbrachten. So ging es mit einem Remis in die Pause. „In der zweiten Hälfte hatten wir keinen Zugriff mehr. Ostbevern war spielbestimmender und machte dann die Tore durch Fehler von uns“, analysierte Theres.

WSU II: Langenbach – Hakenes, Kordina, N. Brändle, Burchardt, J. Brändle (63. M. Böckenkötter), Niehoff, Steiner, Fehratovic (63. Schöler), N. Böckenkötter (57. Schulze-Relau), Gangolf (68. Stauvermann). Tore: 1:0 Kordina (Eigentor/49.), 2:0 Alali (81.).

FC Greffen - BW Beelen 0:5 (0:4). „Das 5:0 war in der Höhe total verdient. Ich bin sehr stolz auf meine Mannschaft“, freute sich Beelens Trainer Stefan Bruns über den Derbysieg. Die ersten 15 Minuten war es ein Duell auf Augenhöhe. Danach wurde Beelen immer spielbestimmender und ging nach 24 Minuten durch Mohamed Mara in Führung. Danach traf Marco Spliethofe per Doppelpack (26./29.), ehe erneut Mara zum 4:0-Halbzeitstand traf (43.). In der zweiten Hälfte wurde Greffen etwas stärker. Beelen behielt aber kühlen Kopf und ließ keine großen Chancen zu. Niklas Zumbusch sorgte kurz vor Schluss für den 5:0-Endstand.