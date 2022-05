Warendorfer SU kommt mit Schlussspurt zum Sieg gegen Hesselteich

Gegen die Spielvereinigung Hesselteich-Siedinghausen haben sich die Landesliga-Handballer der Warendorfer Sportunion nicht mit Ruhm bekleckert, aber dank eines ordentlichen Schlussspurts die zwei Punkte mit einem 28:24-Sieg in eigener Halle behalten.

Die zu Beginn offensive Abwehr mit Christian Schwaer als vorgezogenem Verteidiger brachte nicht den gewünschten Ertrag. Mit einer 6:0-Formation stabilisierte sich die Abwehr dann nach und nach. „Den befürchteten Sommer-Handball wollten wir auf einem niedrigen Niveau halten. Aber besonders in der ersten Halbzeit ist uns das nicht so gut gelungen. Wir waren unkonzentriert und wollten im Angriff immer noch den nächsten Mitspieler suchen, anstatt einfach selbst aufs Tor zu gehen“, sagte Warendorfs Trainer Stefan Hamsen.

Auch im zweiten Spielabschnitt konnte sich keine der Mannschaften wirklich absetzen. Erst in den letzten acht Minuten gelang der Sportunion ein 5:1-Tore-Lauf, um das Spiel am Ende für sich zu entscheiden. „In der Schlussphase haben wir uns mit einem Kraftakt und wichtigen Paraden von Leon Bernzen dann doch noch absetzen können. Man hat gemerkt, dass Hesselteich trotzdem alles versucht hat und ihnen das Spiel heute nicht egal war, aber am Ende fehlte dann wohl auch etwas der Ehrgeiz, das Ding hier auf Biegen und Brechen noch zu drehen“, erklärte Hamsen. Für die Emsstädter geht es im letzten Spiel der Saison am Sonntag nach Schloß Neuhaus.

WSU: Hartmann, Bernzen - Grothues (8/3), Schwaer (7), Nitsche (2), Linnenbank (2), M. Hippler (2), C. Hippler (2), Brümmer (2), Schleicher (2), Baggeroer (1).