Warendorfer SU muss am Sonntag früh aufstehen

Die A-Liga-Fußballer der Warendorfer SU müssen am Sonntag früh aufstehen. Der Grund dafür ist ein Amateurspiel in der Veltins-Arena auf Schalke.

Anstoß Sonntagmorgen 11.30 Uhr? Das stimmt auch wenn das für die Kreisliga A sehr ungewöhnlich ist. Wie das so ist, wird die Warendorfer SU als Gast des TSV Handorf erfahren.

TSV Handorf - Warendorfer SU (11.30 Uhr). Die Erklärung für die Uhrzeit ist so einfach wie ungewöhnlich. B-Kreisligist Wacker Mecklenbeck III gewann das jährliche Amateurspiel in der Veltins-Arena auf Schalke. Dort treffen die Münsteraner ab 15.30 Uhr auf Handorfs Reserve und eben das Spiel will sich auch die Erste vor Ort nicht entgehen lassen. So muss die WSU eben früh beim strauchelnden Mitfavoriten ran.

SC Füchtorf - Eintracht Münster (14.30 Uhr). Es ist vielleicht das wichtigste Spiel der laufenden Saison für die Füchtorfer, die fünf Punkte Vorsprung vor der Eintracht und damit auch dem ersten Abstiegsplatz haben. Verlieren ist da natürlich verboten. Im Gegenteil: Ein Sieg würde erst einmal Luft verschaffen.

VfL Sassenberg - FC Greffen (15.30 Uhr). Ein Heimspiel gegen den Tabellenletzten. Das klingt für die Sassenberger im ersten Moment nach einer leichten Pflichtaufgabe. Aber Vorsicht. Greffen zeigte sich zuletzt stark verbessert und schon im Vorjahr stolperte das VfL-Aufgebot überraschend gegen den FCG.