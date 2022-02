Warendorfer SU punktet bei Titelanwärter Heide Paderborn

Torhüter Paul Eck hielt seine WSU in Paderborn gerade zu Beginn der Begegnung mit starken Paraden im Spiel.

Was im ersten Moment aussieht wie ein nicht erwarteter und vor allem gewonnener Punkt, könnte sich bei näherem Hinsehen auch als zwei verlorene Zähler entpuppen. Gemeint ist die Partie der A-Jugend-Landesliga zwischen Titelanwärter Heide Paderborn und der abstiegsbedrohten Warendorfer SU.

Das 2:2 (0:0)-Unentschieden wirkt wie ein überraschend gutes Ergebnis für die Gäste. Das war es letztlich trotz der Torfolge auch. In der 49. Minute erzielte Adel El Hamoud das 1:0 für die Warendorfer. Mats Burchardt erhöhte in der 72. Minute sogar auf 2:0 für den krassen Außenseiter. Ein dreifacher Punktgewinn, der im Kampf um den Klassenerhalt ein echter Bonus gewesen wäre, rückte immer näher, auch wenn die Gastgeber natürlich ordentlich drückten.

Bis zur 81. Minute hielt die WSU die 2:0-Führung, dann verkürzte Paderborn auf 1:2. Als dann nur fünf Minuten später auch noch der 2:2-Ausgleich fiel, wurde es ganz eng. Beide Treffer fielen jeweils nach einer Ecke mit Windunterstützung in der Schlussviertelstunde.

„Wir haben ein richtig gutes Spiel gemacht. Da will ich auch von verlorenen Punkten nichts hören, wir haben einen gewonnen“, stellt Trainer Gregor Surmann klar.

Zu Beginn hielt Paul Eck die WSU noch mit einigen gute Paraden auf Kurs, dann kamen die Emsstädter immer besser in die Partie und verdienten sich das Unentschieden. „Das war so in Ordnung“, fand Surmann.

WSU: Eck – Sechelmann, Lütke Harmann, Tünte, Hofene, Osmani (85. Rößmann), Cofalik, Al Hamoud, Schenke, Burchardt, Schellhammer.