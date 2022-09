Warendorfer SU verliert völlig unnötig bei SF Loxten II

Diese Niederlage tut richtig weh. Mit 24:25 verpatzte die Warendorfer SU den Saisonauftakt. Und was besonders bitter an der Pleite bei den Sportfreunden Loxten II war: die Art und Weise der völlig unnötigen Niederlage.

Moritz Grothues (Mitte) erzielte zwar neun Tore für die WSU, zum Sieg reichte das aber in Loxten nicht.

Diese Niederlage tut richtig weh. Mit 24:25 (15:12) verpatzten die Landesliga-Handballer der Warendorfer SU den Saisonauftakt. Und was besonders bitter an der Pleite bei den Sportfreunden Loxten II war: die Art und Weise der völlig unnötigen Niederlage.

In der ersten Halbzeit agierten die Warendorfer nämlich richtig gut und hatten nach einer Viertelstunde mit einer 10:5-Führung scheinbar alles im Griff. Das war auch beim 15:12 zur Pause noch so, auch wenn der Vorsprung am Ende geschmolzen war.

Was dann aber im zweiten Abschnitt folgte, musste zum Nachdenken anregen. Eine ganz einfache Umstellung der Loxtener auf eine 5:1-Deckung brachte das Angriffsspiel der WSU weitgehend zum Erliegen. Die Mannschaft fand bis zum Ende kein Rezept gegen diese offensivere Abwehrvariante. Sämtliche Versuche blieben zu statisch.

Trotzdem hätten die Warendorfer das Spiel gewinnen können, hätten sie wenigsten ihre Strafwürfe verwandelt. Allerdings blieben gleich vier von acht Siebenmeter ungenutzt. Eine 50-Prozent-Quote mag aus dem laufenden Spiel heraus noch in Ordnung sein, von der Linie ist sie miserabel. Zudem kam die WSU 18 Sekunden vor Schluss noch einmal an den Ball, bekam aber nicht mal mehr einen Wurfversuch hin. Ein Unding.

„Wir haben uns mit dem Fünf-Eins von Loxten sehr schwergetan und hatten keine Lösungen“, gestand WSU-Trainer Stefan Hamsen. „Die Niederlage ist sehr ärgerlich, denn ich glaube nicht, dass wir die schlechtere Mannschaft waren.“

WSU: Stukenbrok, Bernzen – Grothues (9/3), Linnenbank (6/1), Nitsche (3), Schemann (2), Weber (2), Baggeroer (1), Brümmer (1), Schleicher, Hagemeier, Hippler.