Warendorfer SU zeigt gegen SG Selm seine Tugenden

Daniel Langliz (vorne) und der VfL Sassenberg kassierten zum Saisonabschluss eine 1:2-Pleite in Greffen.

Während der VfL Sassenberg und der SC DJK Everswinkel in ihren bedeutungslosen letzten Spielen noch jeweils eine Niederlage kassierten, gewannen die schon als Meister der Kreisliga A Staffel 2 feststehenden Warendorfer zu Hause.

Warendorfer SU - SG Selm 4:2 (1:1). Die WSU zeigte im der letzten Partie der regulären Saison noch einmal, warum sie am Ende souverän und verdient Meister geworden ist. Rückstände schocken die Mannschaft nicht und sie glaubt bis zur letzten Sekunde an den Sieg. Beide Tugenden bewiesen die Emsstädter auch gegen den Dritten aus Selm.

Zwar brachte Maik Lauhoff die WSU in Führung (4.), dann war aber zweimal Selm zum 1:2 erfolgreich. Aber das Team kam einmal mehr zurück. Julian Gösling glich nach einer Stunde zum 2:2 aus. Und es kam noch besser. Zwei Treffer in der Nachspielzeit durch Philipp Hövener und wieder Gösling bescherten sogar noch den Sieg. Für die Warendorfer darf die Aufstiegsrunde also kommen, die Mannschaft scheint gut gerüstet zu sein.

WSU: Schmidtke – Hakenes (51. Sechelmann), Le. Burchardt, Kruse (46. Theres), La. Burchardt (68. Wacker), Lauhoff, Neufeld, Freye (76. Hövener), Fromme, Austermann, Gösling. Tore: 1:0 Lauhoff (4.), 1:1 Schröder (31.), 1:2 Ulrich (52.), 2:2 Gösling (61.), 3:2 Hövener (92.), 4:2 Gösling (94.).

FC Greffen - VfL Sassenberg 2:1 (2:1). Für beide Kontrahenten war die Saison schon vorher gelaufen, und das merkte man der Partie auch an. Greffen ging mit 2:0 in Führung, nach einer halben Stunde verkürzte Sebastian Justus für die Sassenberger per Strafstoß auf 1:2. Das war es dann auch. Der VfL beendet die Saison auf Tabellenplatz drei.

VfL: Kleymann – Risse, Scheimann (46. Pumpe), Wiewel (77. C. Brand), Unland, Degen, Justus, Tuncbilek (61. Niemerg), Wortmann, Langliz, T. Brand. Tore: 1:0 Becher (10.), 2:0 Engbert (26.), 2:1 Justus (30., FE).

SC DJK Everswinkel - Ems Westbevern 1:7 (0:2). Bei Everswinkel war nach dem Klassenerhalt die Luft raus und es gab noch eine Klatsche. Fynn Auffahrt traf zum 1:6 (84.).