Weg zum Klassenerhalt führt für WSU durch fremde Hallen

Ob es die verflixte Sieben ist? So viele Spiele hat die WSU noch zu absolvieren. Dabei sind die Heimpartien in Sachen Klassenerhalt Pflicht. Auswärts entscheidet sich, ob das Team das Landesliga-Ticket verlängert. Die erste Station in fremder Halle wartet am Samstag.

Fünf Auswärtsspiele und zwei Heimpartien haben die Handballer der Warendorfer SU in dieser Saison noch auszutragen. Dass für den Klassenerhalt in der Landesliga die beiden Spiele vor eigenem Publikum gewonnen werden müssen, versteht sich fast von selbst.

Zudem hat Trainer Stefan Hamsen noch mindestens zwei Auswärtssiege mit eingepreist. „Besser wären aber drei, sonst könnte es ganz eng werden“, weiß der Übungsleiter. Die erste Chance, einen dieser zwei oder drei Siege in fremden Hallen einzufahren hat die WSU am Samstag ab 18 Uhr in Lage beim TuS Müssen-Billinghausen.

Keine guten Erinnerungen an den Gegner

An den Gegner haben die Warendorfer keine guten Erinnerungen, kassierten sie doch in der Hinrunde gegen den TuS die bisher einzige Heimniederlage. Und auch in der abgelaufenen Spielzeit gab es in Müssen nichts zu holen. Es kann also eigentlich nur besser werden.

„Wir haben ja vergangenen Woche gesehen, was alles möglich ist“, spielt Hamsen auf das Unentschieden gegen Tabellenführer Steinhagen an. Allerdings ist auch klar, dass die Warendorfer ihre Torquote verbessern müssen. „Wir dürfen es uns nicht mehr erlauben, so viele Chancen auszulassen“, weiß der Übungsleiter.

Müssen verfügt über eine variable und vor allem schnelle Mannschaft, die jeden Fehler unverzüglich bestraft. „Diese Fehler müssen wir eben vermeiden“, kennt Hamsen neben einer eigenen guten Leistung das Erfolgsrezept.“