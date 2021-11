Wie ein Sturm fegt die Warendorfer SU über den TSV Hillentrup hinweg

Nur 15 Minuten konnte der TSV Hillentrup mithalten, dann zog die Warendorfer SU auf und davon. Wie ein Sturm fegten die Gastgeber über den Gegner hinweg. Allein in der ersten Halbzeit warf die WSU 24 Tore.

Mit 13 Treffern war Pascal Nitsche (links) maßgeblich am deutlichen Sieg seiner Warendorfer Sportunion im Verfolgerduell beteiligt.

Die Handballer der Warendorfer Sportunion haben gegen den TSV Hillentrup die nächsten Punkte in der Landesliga eingefahren. Ein dynamischer Angriff legte dabei den Grundstein für den 38:29-Erfolg und brachte Warendorf im Verfolgerduell auf die Siegerstraße.

Lediglich die ersten 15 Minuten konnten die Gäste am Sonntagabend mithalten, ehe die Sportunion nach und nach davonzog und den Vorsprung kontinuierlich ausbaute. In der 20. Minute ging die WSU beim 14:10 durch Moritz Grothues erstmals mit vier Toren in Front und zwang Hillentrup zur ersten Auszeit.

Diese zeigte jedoch keine Wirkung und brachte die Emsstädter nicht aus dem Konzept. Zur Halbzeit führten die Warendorfer bereits komfortabel mit zehn Toren beim 24:14.

Im zweiten Spielabschnitt ging es dann etwas ruhiger zu und die WSU verteidigte ihre Führung solide bis zum Ende. Einziger Aufreger war eine Rote Karte fünf Minuten vor dem Ende für Gästespieler Pascal Boelhauve, der nach einem harten Einsteigen gegen Henry Brümmer des Platzes verwiesen wurde. Ansonsten zeigten die Warendorfer mit schönen Kombinationen im Angriff ihre Qualität und konnten dem „Tag des Handballs“ einen gebührenden Abschied bescheren.

„Wir haben ein sehr starkes Spiel gemacht und besonders in der ersten Halbzeit mit 24 Toren so ziemlich alles richtig gemacht im Angriff“, fand Hamsen. „Eventuell hätten wir in der zweiten Hälfte noch konsequenter spielen müssen, um ein noch deutlicheres Ergebnis zu erzielen, aber insgesamt bin ich sehr zufrieden mit dem Spiel.“

Nächste Woche geht es für die Sportunion zum Tabellensechsten TuS Müssen-Bellinghausen.

WSU: Kolodzei, Hartmann - Nitsche (13), Grothues (8/2), Wiedeler (5), Linnenbank (5), Schleicher (4), Baggeroer (2), Schwaer (1), M. Hippler, C. Hippler, Skuplik, Brümmer.