Wieder ein Dreierpack von Kriwet für den TuS Freckenhorst in Hilbeck

Die 2:5-Pleite der Vorwoche gegen Oestinghausen hat der TuS Freckenhorst gut weggesteckt. Das Gastspiel beim Landesliga-Absteiger SV Hilbeck wurde dank eines Dreierpacks von Nicolas Kriwet mit 3:2 (2:1) gewonnen, wobei die TuSler den Sieg fast wieder aus den Händen gegeben hätten.

„Der Sieg war verdient. Wir hatten reihenweise Großchancen, haben es aber nicht verstanden, den Sack zuzumachen. Dann kassierst du kurz vor Schluss den Ausgleich. Aber ein dickes Kompliment an meine Mannschaft, die danach noch einmal alles gegeben hat“, erklärt TuS-Trainer Christian Franz-Pohlmann.

Dabei begann die Partie alles andere als optimal. Bereits nach vier Minuten brachte Ahmed Ouardi die Hilbecker mit 1:0 in Führung. Ein schlechtes Omen für den TuS, denn viermal zuvor glückte nach einem 0:1-Rückstand in dieser Saison kein Dreier mehr. Doch der SVH hatte die Rechnung ohne Nicolas Kriwet gemacht. Wie schon beim 4:0-Auswärtserfolg beim TuS Wiescherhöfen schlug der Freckenhorster Angreifer auch in Hilbeck dreimal zu. Per Doppelschlag in der 19. und 25. sorgte er zunächst für die 2:1-Führung der Gelb-Schwarzen, die im Anschluss locker noch mehr Tore hätten erzielen können.

Die Hilbecker kamen engagierter aus der Kabine. Es dauerte aber bis zur 84. Minute, ehe sich der Hausherr belohnte. Er benötigte dafür aber eine Standardsituation. Nach einem Foul von Dominik Blagojevic verwandelte Adrian Ibrahimi den Elfmeter. Der TuS warf danach noch einmal alles in die Waagschale und wurde für seinen Mut belohnt. Kriwet machte in der Nachspielzeit per Foulelfmeter seinen dritten Treffer und sorgte für Jubel bei den Gelb-Schwarzen.

TuS: Bergstein – Blagojevic, Achenbach, Simon, Kaldewey, Schöppner, Kriwet, Golparvari, Liszka (84. Kieskemper), Mattews (68. Wiggelinghoff), Bahonjic (36. Feldmann/86. Amar Kazic). Tore: 1:0 Ouardi (4.), 1:1 Kriwet (19.), 1:2 Kriwet (25.), 2:2 Ibrahimi (84./Foulelfmeter), 2:3 Kriwet (90.+1/Foulelfmeter). Gelb-Rot: Hartmann (90./Hilbeck).