Wilde zweite Halbzeit zwischen SC Hoetmar und VfL Sassenberg

Der VfL Sassenberg mit Konstantin Degen (l.) und Lukas Nienaber gewann das Kreisliga-A-Derby trotz einer durchwachsenen zweiten Hälfte in Hoetmar, hier mit Moritz Höne.

Was lange wie eine klare Sache aussah, wurde am Ende doch noch einmal spannend. Eine Überraschung blieb im Derby der Fußball-Kreisliga A1 dann aber doch aus. Mit 3:4 (0:2) unterlag der SC Hoetmar dem VfL Sassenberg, was dem SCH im Abstiegskampf wehtun dürfte.