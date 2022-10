Wissmann macht’s mit dem Zauberwurf

In den letzten Sekunden haben die Rollstuhlbasketballer des BBC Münsterland ein schon verloren geglaubtes Bundesliga-Match gegen die Baskets Hamburg noch zu ihren Gunsten gedreht. Ein junger Ostbeverner in Reihen der Warendorfer sorgte für die Entscheidung.

Sören Müller (r.) und der BBC Münsterland erkämpften sich in letzter Sekunde den Sieg gegen Hamburg

Es waren gerade noch ein paar Sekunden auf der Uhr, da kam der Ball zu Mattijs Bellers, der aus kurzer Distanz vergab. Der Abpraller fiel Leon Wissmann quasi in den Schoß – und trotz vieler Hände vor ihm zauberte er Kugel irgendwie aus Hüfthöhe in den Korb. Die Rollstuhlbasketballer des BBC Münsterland hatten ihre Partie in der 1. Bundesliga mit 61:59 (30:30) gegen die Baskets Hamburg dann doch noch gewonnen.