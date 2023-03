WSU hat dringenden Nachholbedarf in fremden Hallen

Außer Spesen nichts gewesen. Darauf lassen sich bislang die Auswärtsspiele der Warendorfer SU beschränken. Das aber muss sich ändern, will das Team von Stefan Hamsen die Liga erhalten. Schon am Samstag kann sein Team das Ruder herumreißen.

Geht es auch in fremder Halle? Die Warendorfer SU mit Moritz Grothues (l.) will es Bielefeld einmal mehr wissen.

Die Warendorfer SU trifft am Samstagnachmittag (17 Uhr) bei der HSG EGB Bielefeld auf einen direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt in der Landesliga.Die Bielefelder haben zuletzt in eigener Halle mit 22:18 gegen die Sportfreunde Loxten gewonnen und stehen mit 11:15-Punkten auf dem sechsten Tabellenplatz. Zwei Ränge dahinter sind die Warendorfer 10:14) positioniert.

Mit Auswärtsspielen tut sich die Mannschaft von Trainer Stefan Hamsen in dieser Saison allerdings schwer. Alle fünf Partien in fremder Halle gingen verloren. Wenn es nach Hamsen geht, darf sich das gerne ändern. „Wir werden die Klasse nicht ohne Auswärtssieg halten können. Wir müssen irgendwann anfangen, Punkte zu holen. Aus eigener Erfahrung wissen wir, wie schwer das sein kann“, so Hamsen, ehe er ergänzt: „EGB hat in der letzten Saison die beste Abwehr der Liga gestellt. Statistisch gesehen kassieren sie jetzt deutlich mehr Tore, was natürlich auch mit dem Trainerwechsel und einer abweichenden Spielphilosophie einhergehen kann. Mit Nikola Krspogacin haben sie sich meiner Meinung nach nochein mal gut verstärkt, denn ein klassischer Shooter hat ihnen vorher gefehlt“, sagt er.

Lediglich der Grothues-Einsatz ist fraglich

Mit Ausnahme von Moritz Grothues, der an einer Corona-Erkranung laboriert und noch mit einem Fragezeichen versehen ist, kann der Trainer auf den kompletten Kader zurückgreifen. „Es ist unsere eigene Motivation, dass wir so hoch spielen wollen wie möglich. Uns reißt aber auch keiner den Kopf ab, wenn wir das mal nicht schaffen“, betont Stefan Hamsen.