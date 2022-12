WSU-Heimspiel hat durchaus Final-Charakter

Ein erfolgreicher Abschluss wäre so ganz nach dem Geschmack des Trainers der Warendorfer SU. Schließlich ist ein Sieg in Sachen Klassenerhalt wichtig – und willkommene Motivation. Wenn da nicht die doppelten Probleme auf einer Position wären.

Im letzten Spiel des Kalenderjahres wollen Philipp Schleicher (l.) und Jan Linnenbank noch einmal alles für ihre WSU geben. Die Emsstädter empfangen am Sonntag in eigener Halle den TSV Oerlinghausen und müssen diese Landesliga-Partie unbedingt gewinnen.

Es ist zwar noch kein Endspiel, es fühlt sich für die Warendorfer Sportunion aber schon so an. Wenn am Sonntag ab 17 Uhr der TSV Oerlinghausen in der Emsstadt gastiert, dann braucht die WSU zum Hinrunden-Abschluss einen Sieg.