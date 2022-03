WSU II fordert SC Hoetmar im Kellerduell

Der SC Hoetmar hat seine letzte Chance auf den Klassenerhalt gewahrt, Greffen feierte einen Sensationssieg in Handorf und Beelen wird mit dem Erfolg in Sendenhorst seiner Spitzenposition gerecht. Es war eine Menge los in der Kreisliga A am ersten Spieltag nach der Winterpause. Auch die nächste Runde bietet Spannung.

Warendorfer SU II - SC Hoetmar (Sonntag, 13 Uhr). Der Vorletzte trifft auf den Letzten und nur der Sieger kommt wirklich ein Schritt voran. Mehr Kellerduell geht nicht. Noch wichtiger wäre der Sieg für Hoetmar, um endlich die Rote Laterne abgeben zu dürfen. Würde die WSU II – die sicher aus dem aus ihrer Sicht katastrophalen Hinspiel etwas gutzumachen hat – die Punkte einfahren, wäre der Schwung des SCH vom Sieg gegen Everswinkel in der Vorwoche auch schon wieder gebremst. Aber wie auch immer: Ein Sieg muss her – für beide. Alles andere wäre vor­aussichtlich zu wenig.

Warendorfer SU - SV Herbern II (Sonntag, 15 Uhr). Vor Wochenfrist war die WSU zum Zuschauen verdammt, da Aasee II coronabedingt absagen musste. Wacker Mecklenbeck patzte mit einem Unentschieden und hat diesmal spielfrei. Das bietet den Emsstädtern die Chance, sich an der Spitze ein wenig abzusetzen.

FC Greffen - SC Füchtorf (Sonntag, 14.30 Uhr). Ein weiteres Kellerduell, in dem aber im Vorfeld eigentlich alles für Greffen spricht. Der FC schaffte zuletzt einen Sensationssieg bei Titelanwärter Handorf, Füchtorf enttäuschte dagegen beim 0:1 gegen Münster 08 II. Die Favoritenrolle liegt somit beim Gastgeber.

VfL Sassenberg - Ems Westbevern (Sonntag, 15.30 Uhr). Wollen die Sassenberger bei sieben Punkten Rückstand auf Beelen noch mal vorne angreifen, ist ein Heimsieg ein Muss.

TSV Handorf - SC DJK Everswinkel (abgesagt). Die Gäste haben die Begegnung gestern abgesagt – wegen zu vielen Corona-Fällen im Aufgebot.