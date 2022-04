WSU stellt bei BW Aasee II Nehmer-Qualitäten unter Beweis

Die Warendorfer SU hat am Donnerstag ihre Tabellenführung in der Kreisliga A 2 gefestigt. Mit 4:1 (1:1) wurde der abstiegsbedrohte Gastgeber Aasee II abgefertigt.

Doch ganz so leicht, wie es das Ergebnis vermuten lässt, war die Begegnung nicht für die WSU. „Wir haben zwar verdient gewonnen, doch Aasee hat vor allem in der ersten Hälfte kompakt gestanden. Da war es nicht einfach für uns, die Lücken zu finden“, analysiert WSU-Trainer Jungfermann.

Zunächst musste der Coach mitansehen, wie sein Team mit 0:1 in Rückstand geriet. Nach einem Abstimmungsfehler in der Abwehr beförderte Kruse den Ball ins eigene Netz (11.). Jungfermann blieb allerdings gelassen und vertraute auf die Comeback-Fähigkeiten seiner Truppe. Schon fünfmal zuvor hatte sein Team nach Rückstand noch gewinnen können – so auch am Donnerstagabend. Kurz vor der Pause hatte Austermann Glück, dass sich der Aasee-Torwart eine abgefälschte Bogenlampe selbst ins Tor faustete.

Kurz nach dem Seitenwechsel schwächten sich die Münsteraner mit Gelb-Rot selbst (51.). Der Tabellenführer wurde immer dominanter. Austermann brachte die WSU mit 2:1 in Front (58.). Der eingewechselte Steinkamp traf per Doppelpack (76./78.) zum Endstand. Am Sonntag gastiert Warendorf in Ottmarsbocholt.

WSU: Schmidtke – Sechelmann, Le. Burchardt, Kruse, Hakenes (83. Kordina) – Niehoff (70. Steinkamp), Fromme, Schwienhorst (80. Hövener), Lauhoff – Gösling, Austermann. Tore: 1:0 Eigentor (11.), 1:1 und 1:2 Austermann (45.+1/58.), 1:3 und 1:4 Steinkamp (76./78.).