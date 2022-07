WSU will im Konzert der Großen mitspielen

Nach dem knapp verpassten Bezirksliga-Aufstieg im Juni möchte die Warendorfer SU auch in der nächsten Saison im Konzert der Großen mitspielen. Trainer Roland Jungfermann sieht aber durchaus leistungsstarke Konkurrenz im Rennen um den Titelgewinn in der Kreisliga A.

„Wenn man so eine Saison gespielt hat, dann will man auch im Konzert der Großen mitmischen“, sagt Trainer Roland Jungfermann, nachdem seine Warendorfer Sportunion erst in der Aufstiegsrelegation knapp an der Bezirksliga vorbeigeschrammt ist. Zu den Großen zählt der Übungsleiter die SG Sendenhorst, den TSV Handorf und den VfL Sassenberg.