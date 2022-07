Zwei externe Neuzugänge für den Titelaspiranten

Hoetmar

Oben mitspielen will der SC Hoetmar in der Fußball-Kreisliga B auf jeden Fall, am liebsten gleich wieder ins Kreisoberhaus aufsteigen. Der neue Spielertrainer Jonas Wiesner äußert sich zum Trainingsauftakt jedoch eher zurückhaltend, was seine Saisonerwartungen anbetrifft.

Von Christian Havelt