Zwei Turniere auf einen Streich

Alexandra Decker vom RFV Gustav Rau Westbevern unterwegs im Springparcours mit Light My Fire. Am Wochenende treffen sich die Nachwuchs-Pferdesportler zum Hallenturnier in Vadrup. Die Konkurrenzen für erwachsene Reiter(innen) finden derweil in Beckum statt.

Foto: Penno