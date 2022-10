Zweiter Etappensieg für Erik Horsthemke

Der Ort könnte kaum passender sein, um den erfolgreichen Abschluss einer Tour de France zu feiern. Erik Horsthemke hat nach dem Giro d’Italia nun am Arc de Triomphe in Paris seine ganz persönliche Tour de France gemeistert. Jetzt fehlt noch die Spanienrundfahrt.

Seinen Platz im Leben finden. Diese Suche treibt den Erik Horsthemke ebenso an wie die meisten 20-Jährigen. Allerdings ist der Weg dorthin für den Radsportler besonders weit und hart. Mit der Triple Alt Tour hat er sich selbst ein besonders ehrgeiziges Ziel gesteckt. Nach fast 6000 Kilometern beendete er mit der Ankunft in Paris die zweite von drei Etappen. Am Arc de Triomphe feierte er das Ende seiner Tour de France.

Der Giro d’Italia ist bewältigt, nun auch die legendäre Frankreichrundfahrt. Jetzt fehlt „nur“ noch die Vuelta, die große Schleife durch Spanien, um Horsthemkes Triple Alt Tour zu vollenden. Gelingt ihm dies, wäre es unter Umständen die Eintrittskarte zur kleinen Welt der Extremsport-Abenteurer, die von ihren Projekten leben können.

Horsthemkes Referenzen wären erstklassig, weil noch niemand vor ihm innerhalb weniger Wochen die drei Grandtours einschließlich der Transportetappen ohne fremde Hilfe gemeistert hat. „Das wird schon. Wenn ich skeptisch wäre, würde ich es nicht schaffen“, ist der ehemalige NRW-Kaderfahrer überzeugt.

Mit dem erfolgreichen Abschluss seiner Tour de France, die in Dänemarks Hauptstadt Kopenhagen begann, hat sein Optimismus nochmals zugenommen. Er hat anderen und sich selbst ein weiteres Mal bewiesen, dass lange für unmöglich Gehaltenes machbar ist. Im Schnitt 320 Tageskilometer lagen hinter ihm, als er um ein Uhr nachts am Triumphbogen am Ende der Champs Élysées sein Zwölf-Kilo-Gefährt in den Nachthimmel stemmte.

Auf den flacheren Teilstücken in Dänemark, Deutschland, den Niederlanden, Belgien und Nordfrankreich hatte er „gefühlt 800 Kilometer Gegenwind“. Was die Landschaft betrifft, seien die anschließenden Passagen sehr viel reizvoller gewesen. Gleichwohl habe er unter anderem festgestellt, dass der „Hype um Alpe d’Huez“, die berühmteste Bergankunft des Radsports, überzogen sei. Beeindruckend sei es dort, keine Frage, schon Tage vor der Vorbeifahrt der Radsportelite 100 000 feiernde Fans aus aller Welt zu erleben, aber „das ist definitiv nicht der schwerste Berg“, sagt Horsthemke, der jetzt aus Erfahrung spricht und es wissen muss. „Der Anstieg zum Col de Fer ist 20 Kilometer länger.“

Noch eindrucksvoller sei die bis zu 2642 Meter hohe Passstraße des Galibier gewesen. „Eine atemberaubende Kulisse, so viele Zuschauer aus verschiedenen Ländern mit ihren Wohnmobilen. Das war der Hammer.“ Ein Spektakel, das der 20-Jährige gleich zweimal genoss, weil er die Passhöhe des Galibier mittags und abends überquerte.

Die Pyrenäen boten ein willkommenes Kontrastprogramm. „Sie sind nicht schöner als die Alpen, aber viel weniger touristisch. Man trifft weniger Menschen und mehr Einheimische“, erinnert sich der deutsche Ausdauerspezialist an die imposanten Gebirgszüge in der Grenzregion zwischen Frankreich und Spanien.

Bis dahin verlief die Tour für ihn nahezu perfekt, die akribische Planung zahlte sich aus. Sein Mini-Ersatzteillager mit einem Kettenschloss und einem Schlauch blieb fast unangetastet, sieht man von einer Reifenpanne ab. Außerdem blieb es trocken. „Es war viel, viel besser als beim Giro. Kein Regen, weniger Defekte, keine Autounfälle.“

Allerdings wurden die hohen Temperaturen nach den Pyrenäen ein besorgniserregendes Problem. Das Thermometer kletterte auf Rekordwerte. „Einmal waren es 48 Grad in der Sonne“, sagt Horsthemke.

Irgendwann während der 15 Stunden auf der 540-Kilometer-Schlussetappe zwischen Rocamadour und Paris rebellierte der Körper. Anschaulich beschreibt der Rietberger die drastischen Folgen des Hitzschlags: „Fast wäre ich umgefallen. Die Symptome waren ähnlich wie bei einer Grippe: Kopfschmerzen, Übelkeit, Durchfall. Besonders schlimm war, dass das nächste Hotel 30 Kilometer entfernt war.“ Horsthemke quälte sich dorthin und entschied nach einer schlaflosen Nacht, ein Krankenhaus aufzusuchen.

Nach der Überprüfung sämtlicher Blutwerte erklärten ihm die Ärzte, dass die Hitze verbunden mit dem enormen Verlust eines Elektrolyts für den Fast-Zusammenbruch verantwortlich war. „Dabei hatte ich während der schlimmsten Hitze bis zu 15 Liter am Tag getrunken und meinen Körper mit schätzungsweise 30 Liter Wasser aus Bächen und Flüssen abgekühlt“, wundert sich der Patient heute.

Die Krankenhausbehandlung zeigte sofort Wirkung. Horsthemke kletterte wieder in den Sattel und durfte sich auf die mentale Unterstützung seines guten Freundes Konstantin Seppeler verlassen, der ihn die letzten drei Tage begleitete.

Telefonisch hielt mit Felix Pickenäcker ein weiterer Freund wie schon beim Giro d‘Italia ständig den Kontakt aufrecht und half beispielsweise bei Hotelbuchungen. Normalerweise übernachtete Horsthemke allerdings wie bei der Italienrundfahrt im Zelt.

Im Ziel in der französischen Hauptstadt nahmen Simone und Andreas Horsthemke ihren Sohn erleichtert in Empfang. „Einen Spritzer Prosecco hat es gegeben“, verrät der 20-Jährige, der unter normalen Umständen komplett auf Alkohol verzichtet. Man habe sich halt zugeprostet wie die Profis auf der letzten Tour-de-France-Etappe. Nach der Rückkehr wurde in der Heimat nochmals „ein bisschen gefeiert“.

Wirklich allein war Erik Horsthemke während seines gesamten Frankreich-Abenteuers nie, weil er viele Neugierige mit Hilfe der sozialen Medien ständig auf dem Laufenden hielt. 50 000 Zugriffe verzeichnete er allein am Tag nach der Rückkehr aus Paris. Vor allem auf Instagram folgen ihm zahlreiche Menschen aus unterschiedlichen Motiven. „Das sind nicht nur Radsportler, sondern auch andere Sportinteressierte.

Manche wollen wissen, wie schwer mein Rad mit Gepäck ist (zwölf Kilogramm), andere fragen, welches Zelt ich benutze. Und dann gibt es da noch 20 bis 60 Eltern von Kumpels, die sich Sorgen um mich machen.“

Seine eigenen Eltern seien ziemlich entspannt. „Sie haben immer hinter mir gestanden“, freut sich der Filius in der Gewissheit, dass sich dies auch vor, während und nach der Spanienrundfahrt nicht ändern wird.

Die Vuelta sollte für Erik Horsthemke im niederländischen Utrecht, wo die Profis am 19. August auf die Strecke gegangen sind, beginnen. Am 11. September erreichten die Berufsfahrer die Endstation in Madrid. Ein wenig früher wollte Horsthemke in der spanischen Metropole ankommen, allerdings musste er verletzungsbedingt passen. Die Vuelta will er aber nachholen.