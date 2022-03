Geduld ist das Gebot der Stunde

In einem Nachholspiel trifft der SC Greven 09 an diesem Donnerstag auf Emsdetten 05. Es ist ein Spiel, in dem die zuletzt verunsichert wirkenden Grevener neue Wege gehen wollen, um zum Erfolg zu gelangen. Das zumindest deutet Trainer Marcel Pielage an.

Wenn der SC Greven 09 heute Abend Emsdetten 05 (19.30 Uhr, Schöneflieth) zum Nachholspiel empfängt, könnte es gut sein, dass sich der eine oder andere Zaungast die Augen reiben wird. Denn Marcel Pielage spielt mit dem Gedanken, seine Mannschaft anders auszurichten als zuletzt. Mit einem größeren Augenmerk auf die Defensive. Grevens Trainer hat für seine Überlegung gute Gründe. Der durchwachsene Start ins neue Jahr mit einem Sieg (5:2 gegen Neuenkirchen) und einer Niederlage (1:3 gegen Hauenhorst) hat offenbart, dass der SC 09 ein Abwehrproblem hat. Gebot der Stunde sei es, nicht ein weiteres Mal ins offene Messer zu laufen, so Pielage, der sich von seiner Mannschaft mehr Geduld wünscht.

Gut möglich also, dass Greven deshalb nicht so forsch in die Partie mit dem Nachbarn aus Emsdetten startet, wie man es von ihr bislang gewohnt war. „Wir werden wahrscheinlich passiver agieren, um den Gegner zu locken“, meint Pielage. Will heißen: allein auf die brandgefährliche Offensive will er sich diesmal nicht verlassen. Gewarnt hat er seine Spieler zudem vor den gefährlichen Standards der Gäste. Freistöße gelte es zu vermeiden.

16 Spiele liegen noch vor dem SC 09, der zuletzt gegenüber Tabellenführer Albachten ins Hintertreffen geraten ist. Je nach Betrachtung beträgt der Abstand fünf beziehungsweise acht Punkte. Derzeit klafft eine Acht-Punkte-Lücke zwischen dem Ersten und Zweiten. Im Falle eines Sieges würde sie sich immerhin wieder auf fünf reduzieren.

Was einem wichtigen Zwischenschritt gleich käme, um den Anschluss nicht zu verpassen und sich gänzlich vom Meisterschaftstraum zu verabschieden. Gleichwohl, auch das betont Pielage, müsse in den nächsten drei Monaten mehr kommen, wolle seine Mannschaft ein ernsthafter Titelaspirant bleiben. „Dafür sind ein paar Siege am Stück erforderlich“, betont der Trainer und hofft, dass die taktische Umstellung fruchtet.

Ob die Partie tatsächlich an diesem Donnerstag wie geplant über die Bühne geht, war am Mittwoch noch nicht abschließend entschieden. Corona könnte einmal mehr zum Spielverderber werden. Ein positiver Test liegt aufseiten der Gastgeber bereits vor, zwei weitere Ergebnisse stehen noch aus. Abgesagt worden ist bereits das für Sonntag angesetzte Bezirksliga-Punktspiel zwischen dem SV Burgsteinfurt und Emsdetten 05: Der Grund: Beim SVB gibt es mehrere Coronafälle.