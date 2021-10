Geld für Outdoor-Sporträume: Kreissportbund kann Projekte realisieren

Das Land NRW stellt im kommenden Jahr Geld für Outdoor-Sporträume zur Verfügung. Der Kreissportbund koordiniert die Mittelvergabe im Kreis Steinfurt. Und denkt bei der Umsetzung von Projekten vor allem an Kinder und Jugendliche.

Das Land greift noch einmal in die Tasche. Beim zweiten Anlauf jedoch nicht so tief wie noch vor zwei Jahren, als für die Modernisierung von vereinseigenen Sportanlagen im Kreis Steinfurt 8,8 Millionen Euro locker gemacht wurden. Bei der Neuauflage des Programms „Moderne Sportstätte 2022“ stehen diesmal vergleichbar bescheidene 500.000 Euro zur Verfügung. Mit diesem Geld sollen diesmal Sporträume im Freien entweder neu konzipiert oder auf Vordermann gebracht werden. Verteilt wird das Geld durch den Kreissportbund, der seine Vereine aufgerufen hat, sich bis zum 19. November mit Projektskizzen um Finanzmittel zu bewerben.

Anders als beim viel beachteten ersten Finanzierungspaket liegt in dieser Runde der Fokus nicht auf der Modernisierung bestehender Vereinsanlagen. Mit dem Geld sollen vor allem öffentlich zugängliche Sporträume geschaffen oder verbessert werden. Der Kreissportbund, wo Vorsitzender Stefan Kipp Herr des Verfahrens ist, knüpft die Förderung an eine zweite Bedingung. „Uns ist die Beteiligung von Kinder und Jugendlichen an der Planung und Durchführung sehr wichtig.“

In der Bewerbungsphase geht es nach Angaben Kipps darum, überzeugende Ideen zu präsentieren und die erwarteten Kosten zu beziffern. Bis Ende dieses Jahres wollen Präsidium und Sportjugend des KSB letztlich eine Vorschlagsliste erstellen. Dann erst können die Vereine und etwaige Kooperationspartner ihre Anträge an die Düsseldorfer Staatskanzlei richten, die die Mittel letztlich vergibt.

Landesweit stehen insgesamt 27 Millionen Euro zur Verfügung. Jede der 54 Kreis- und Stadtsportbünde der kreisfreien Städte erhält 500.000 Euro und ist relativ frei bei der Verteilung. Beim KSB Steinfurt hat man eine Grundsatzentscheidung getroffen: „Wir werden das Geld nicht für eigene Projekte nutzen, sondern wollen, dass unsere Vereine Nutznießer des Programms werden“, erklärt Kipp.

Der KSB-Vorsitzende begrüßt die Initiative der Landesregierung ausdrücklich. „Ich finde es gut, dass mit dem Programm auf die coronabedingt gesteigerte Nachfrage nach Outdoor-Räumen reagiert wird.“